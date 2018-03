Wikipedia: Nicht ganz so qualitätvoll, wie man gerne wäre

Seit geraumer Zeit beobachtete ich bei Wikipedia sporadisch das Lemma "Schwert". Mein Augenmerk galt dabei jener eher unsinnigen Behauptung, der zufolge es in der Antike keinerlei Klingentypen mit Hohlkehle ("Blutrinne") gab. Ich fragte mich, wie lange sich diese seltsame Aussage im allseits beliebten Online-Lexikon wohl halten mag. Nun, es waren mehrere Jahre. Und der Eintrag würde höchstwahrscheinlich auch heute noch manch Leser in die Irre führen, wenn ich nicht - nachdem sich sogar jemand in einem Forum darauf berief - ausnahmsweise selbst eine Berichtigung der inkriminierten Passage vorgenommen hätte.



Da passt es übrigens auch ins Bild, dass dem Bauprojekt "Campus Galli" bei Wikipedia nach wie vor das Attribut "Experimentelle Archäologie" zugestanden wird - einzig und alleine auf Aussagen des Betreibers fußend. Experimentalarchäologen und jene, die sich ein wenig mit der Thematik auseinandergesetzt haben, wissen hingegen, in welcher Weise man auf der Klosterbaustelle herumfuhrwerkt.



Interessant an der Sache ist vor allem, dass man die ursprüngliche Falschbehauptung fein säuberlich mit einer Quelle belegt hat. Dass genau diese Quelle veraltet und recht unzulänglich gewesen ist, störte jedoch eine gefühlte Ewigkeit lang niemanden (das Problem, mit überholter Literatur zu argumentieren, ist nicht neu ).