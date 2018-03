Der (halbe) Off-Topic-Freitagabend: Werbeagenturen und der Ölpreis

Foto: Hiltibold.Blogspot.com - No Rights reserved

Anzumerken ist jedenfalls - und ich spreche hier aus persönlicher Erfahrung - dass man kein Olivenöl als billigen Ersatz verwenden sollte. Dessen Viskosität dürfte sich nämlich irgendwo im Bereich von Schweröl bewegen. Soll heißen, wenn es nach dem Drücken beinahe eine volle Sekunde dauert, bis das Ventil wieder in die Ausgangsposition zurückgekehrt ist, dann wirkt sich das doch recht nachteilig auf die Flüssigkeit des Spiels aus ;)

Die alten Römer hatten es da übrigens einfacher, da deren Blechblasinstrumente keine Ventile besaßen die einer Wartung bzw. Ölung bedurften.





Wie man aufundsehr schön nachlesen kann, bin ich ganz offensichtlich nicht der einzige Geschichtsblogger, der jüngst von einer für das ZDF tätigenangeschrieben wurde.Meiner bescheidenen Meinung nach muss man nicht jeden Zirkus - wie etwa die Rezension eines Iny-Lorentz-Films - mitmachen. Umso mehr verwundert es mich natürlich, dass angeblich seriöse Living-History-Darsteller sogar bei schlecht gemachten Dokus als Komparsen auftreten. Hierbei dürfte wohl vor allem der brennende Wunsch im Vordergrund stehen, endlich einmal ins Fernsehen zu kommen.Ich habe entsprechende Anfragen von Produktionsfirmen - nun gut, es waren in den letzten 1 1/2 Jahren ohnehin nur zwei ;) - bisher immer abgelehnt, da abzusehen war, wie wenig man sich um die darstellerischen Details zu scheren gedenkt. Bei Aussagen wie, stehen mir die Haare zu Berge.Andererseits würde ich mein Mitwirken an einem wirklich seriösen Projekt durchaus in Erwägung ziehen; auch dann, wenn mir die Betreiber meine Aufwendungen nur mit ein paar Wurstsemmeln vergüten könnten.Nun zu einem völlig anderen Thema: Je nach Händler kostet dieses kleine Fläschchenfür Trompeten 4-6 Euro - ausgesprochen günstig ist das nicht. Allerdings stellt sich mir vor allem die Frage, wieso sich der Preis in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt hat. Nicht einmal Benzin und Heizöl können mit einer solchen Verteuerung aufwarten...