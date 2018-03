Meine römische Tunika, Teil 1 - oder: Eine Frage der Länge.

Macht der Toga

Bild 1: Gemälde der La Santa Trinidad (16. Jh.). Die Segel wurden viel zu bauschig dargestellt - eine für jene Tage typische Übertreibung. | Quelle: Wikimedia.org



Bild 2: Darstellung eines Gladiatorenkampfes auf einem Mosaik des 4. Jahrhunderts; man beachte die Länge der von den beiden Schiedsrichtern getragenen Tuniken. Sie dürfte ohne Raffung sogar über die Mitte der Unterschenkel reichen. Auffällig sind auch die sehr großen Scheinärmel, welche auf einen besonders breiten Zuschnitt hindeuten. | Quelle: Wikimedia.org

Bild 3: Ein am Titusbogen angebrachtes Relief, ausgehendes 1. Jh. n. Chr. Dargestellt sind beutebeladene Sklaven und Kriegsgefangene. Die Tuniken können aufgrund des geringen Überhangs des gerafften Stoffs maximal knielang sein. | Urheber: Steerpike | Quelle: Wikimedia.org

Bild 4: Relief der Traianssäule, frühes 2. Jh. n. Chr. Zu sehen sind Angehörige des römischen Militärs. Die Tuniken der im Heck stehenden Schiffsführer oder Steuermänner (Mitte unten und rechts oben) reichen im ungerafften Zustand maximal bis knapp an die Knie. Eine breite Leibbinde (fascia ventralis), die bei einigen modernen Rekonstruktionen allzu bauschige/lange Soldatentuniken bändigen soll Relief der Traianssäule, frühes 2. Jh. n. Chr. Zu sehen sind Angehörige des römischen Militärs. Die Tuniken der im Heck stehenden Schiffsführer oder Steuermänner (Mitte unten und rechts oben) reichen im ungerafften Zustand maximal bis knapp an die Knie. Eine breite Leibbinde (), die beiallzu bauschige/lange Soldatentuniken bändigen soll , wird hier offensichtlich nicht benutzt . | Quelle: Wikimedia.org

Bild 5: Römischer Handwerker bzw. Schmied, 1. Jh. n. Chr. (Archäologisches Museum Aquileia). Die Tunika ist so gut wie nicht gerafft und im ungegürteten Zustand maximal knielang. | Urheber: Wolfgang Sauber | Quelle: Wikimedia.org

Bild 6: Frühchristliche Plastiken, letztes Viertel des 3. Jhs., Kleinasien: Links - betender Jonas, Rechts - der gute Hirte (Cleveland Museum of Art). Die Tuniken sind am Gürtel (ein verknotetes Stoffband?) praktisch nicht gerafft und bedecken die Knie demnach auch im ungerafften Zustand nicht. Desweiteren sind rechts die relativ weit herabhängenden Scheinärmel gut zu erkennen. Urheber: Wmpearl, Daderot | Quelle: Wikimedia.org

Bild 7: Grabstein zweier Brüder, 2. Hälfte des 2. Jhs. n. Chr., Milet. Die Tunika der linken Person dürfte die Knie im ungerafften Zustand nur knapp bedecken (Archäologisches Nationalmuseum, Athen) | Urheber: Giovanni Dall'Orto | Quelle: Wikimedia.org

Bild 8: Grabrelief eines römischen Ritters (eques), 2. Jh. n. Chr. Die Tunika des links stehenden Reitknechts(?) reicht ungerafft max. bis an die Knie. Ähnliches dürfte für die Person hinter dem Pferd gelten, bei deren Tunika der herabhängender Scheinärmel deutlich zu erkennen ist. | Urheber: Marie-Lan Nguyen | Quelle: Wikimedia.org

Da ich vor einigen Monaten beschloss , mir im Winter ein römisches Outfit zusammenzustellen, widmete ich dieser Tage mein Augenmerk endlich dem zentrale Kleidungsstück: der Tunika.Dass es eine Variante mit Scheinärmeln werden würde (, war aufgrund meiner Recherche recht bald klar. Doch trotz der beiden hilfreichen Bücherund(letzeres bespreche ich hier nach Weihnachten -->),brachte mich eine Frage schwer ins Grübeln: Wie lang sollte die Tunika werden? So finden sich beispielsweise Rekonstruktionen, die eine beträchtliche "Bauschigkeit" bzw. "Fülle" aufweisen:mit Begründung für diese Rekonstruktion)Einerseits gibt es zwar bildliche Überlieferungen, die diesen großzügigen Stoffverbrauch stützen und darauf schließen lassen, dass manch Tunika ungegürtet bis zur Mitte der Unterschenkel reichte (). Andererseits wird man beinahe von der Menge an Quellen erschlagen, die einen deutlich knapperen Zuschnitt bezeugen - und zwar unabhängig davon, ob der Dargestellte nun Soldat, Handwerker, Sklave oder was auch immer ist. Die zum Teil geäußerte Vermutung, dass in erster Linie arme Leute, zwecks Stoffersparnis, kürzere Tuniken verwendeten, kann deshalb von vornherein verworfen werden. Hinzu kommt, dass selbst bei wenig großzügig bemessener Länge immer wieder weit herabhängende Scheinärmel zu sehen sind, die dem Sparsamkeitsargument ebenfalls widersprechen ().Nicht ganz außer Acht lassen sollte man außerdem die Möglichkeit, dass Faltenwurf und Raffung aus künstlerischen Erwägungen z.T. übertrieben dargestellt wurden. In dem Zusammenhang verweise ich immer gerne auf die Marinemalern des 15. bis 17. Jahrhunderts. Die Segel der abgebildeten Schiff sind häufig in einer unrealistischen Weise gebläht (Frank Howard, Segel-Kriegsschiffe, 1400-1860), so dass beim Betrachter eine falsche Vorstellung von der tatsächlichen Größe erzeugt wird (