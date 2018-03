Hörbares und ein Video: Kritik an Guido Knopp, heilige Eichen, Reliquien, die Verbreitung von Wissen

Der heiße Draht zu höheren Mächten: Unter diesem Titel wurden hier mehrere Audiobeiträge online gestellt, die sich mit der Religiösen Verehrung von Gegenständen bzw. Reliquien beschäftigen. Unter anderem geht es dabei um die Milch der Mutter Gottes und die "heilige Vorhaut"... | DR | Klick mich Unter diesem Titel wurden hier mehrere Audiobeiträge online gestellt, die sich mit der Religiösen Verehrung von Gegenständen bzw. Reliquien beschäftigen. Unter anderem geht es dabei um die Milch der Mutter Gottes und die "heilige Vorhaut"... | DR |





Wissen ist erst dann Wissen, wenn andere daran teilhaben: Eine Sendung die den Verbreitungswegen von Wissen und Innovationen auf den Grund geht; vom optimalen Speer bis zur Waage. | Spieldauer 10 Minuten | DR |

"Es wird ja wieder dieses Frauenklischee bedient: Mit Schönheit und gewissen Reizen kann man gewisse Dinge beeinflussen."

"Es gibt arabische Quellen, die sie als sehr gebildete Frau beschreiben."

In diesem Beitrag geht es um die wenig wohlmeinende Kritik an Guido Knopps neuester ZDF-Dokureihe | Spieldauer 4 Minuten | DR | Guido Knopp , der Bert M. Geurten des "Bildungsfernsehens", ist ein Wiederholungstäter und Ärgernis. Seit zig Jahren desinformiert er mit gut gemeinten, jedoch schlecht gemachten Dokumentationen das deutschsprachige Fernsehpublikum.Bereits die Ausstattung seines neuesten "Meisterwerks" spottet jeder Beschreibung. So wird etwa in der Folge über Kleopatra jenes uralte Model von Rom verwendet, das Italo Gismondi in den 1930ern für Mussolini bauen ließ . Dargestellt ist hier nicht das vergleichsweise bescheidene Rom der späten Republik, sondern die von Kolossalbauten geprägte Stadt Konstantins des Großen. Um das Ausmaß dieser Schlamperei zu begreifen stelle man sich einfach vor, jemand würde einen Film über das New York des 19. Jahrhunderts drehen, in dem dann Empire State Building und World Trade Center zu sehen sind...Trotz dieser offensichtlichen Mängel muss man einer von Knopps neuesten Kritikerinnen - der Ethnologin Brigitte Templin - den Vorwurf machen, dass auch sie einen recht kreativen Umgang mit der historische Faktenlage pflegt; so etwa im Falle der Kleopatra:Wie jeder Mensch wachen Geistes weiß, handelt es sich hierbei um kein bloßes Klischee sondern um eine im Alltag beobachtbare Tatsache. Aber möglicherweise schließt die Dame, etwa aufgrund eines persönlichen Mangels an, einfach nur von sich selbst auf andere...Und weiter:Inwieweit dies dem überlieferten Bild einer promiskuitiven und rücksichtslosen Herrscherin widerspricht, bleibt rätselhaft, denn ein gewisses Maß an Bildung ist zweifellos Grundvoraussetzung für das Schmieden politischer Ränke. Auch ist Intelligenz kein Hinderungsgrund für eine ausgiebige s e x u e l l e Betätigung.Letztendlich scheint also die vorgebrachte Kritik teilweise ähnlich qualitätvoll zu sein, wie die kritisierte Dokureihe selbst. Jemand, der - ohne irgend einen Gegenbeweis vorzulegen - historische Überlieferungen alsbzw. Gemeinplätze abtut, nur weil sie nicht mit seinem persönlichen Weltbild oder dem aktuellen Zeitgeist konform gehen, sollte es meiner Ansicht nach unterlassen den Finger anklagend auf andere zu richten. Diese Doppelmoral hat sich selbst ein Guido Knopp nicht verdient, der ja ansonsten so schuldig ist wie Ödipus ;)Hier geht es zur inkriminierten TV-Doku über Kleopatra: