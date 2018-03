Ein Stück von einem Heiligen

Der Reliquienkult hat im Zuge von Reformation und Aufklärung in der katholischen Kirche viel von seiner einstigen Bedeutung verloren. Es wäre allerdings falsch, zu glauben, dass man in den Epochen davor grundsätzlich große Begeisterung dafür gehegt hätte. Im Gegenteil, erst mit dem Heraufziehen der karolingischen Herrschaft, kam es in Westeuropa vermehrt zu den bekannten Auswüchsen.