Was ist plebejische und was ist patrizische Kunst?

Die römische Kunst. Ein Handbuch ; von Wolfgang Wohlmayr; Verlag Philipp von Zabern, 2011

; von Wolfgang Wohlmayr; Verlag Philipp von Zabern, 2011 Römische Kunst, von Romulus bis Konstantin; von Nancy H. Ramage u. Andrew Ramage; Könemann Verlag 1999

Worin besteht der augenscheinlichste Unterschied zwischen den beiden hier abgebildeten Reliefs? Nun, vor allem sind es zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, um räumliche Tiefe zu erzeugen. Jenes Beispiel, bei dem die einzelnen Figuren übereinander angeordnet wurden - wobei die (scheinbar) weiter entfernten auch ein wenig kleiner dargestellt sind - ist typisch für die sogenannte. Sie wirkt auf den Betrachter ein wenig naiv, erlaubt es jedoch, ein umfangreiches Geschehen übersichtlich und für den römischen Durchschnittsbürger leicht verständlich darzustellen. Dass hierbei zwei an sich unvereinbare Blickrichtungen kombiniert werden - nämlich die Vogelperspektive und die Sicht von vorne - wird billigend in Kauf genommen. Ein weiteres Beispiel für diese Form der Darstellung, ist das bekannteDem gegenüber steht die sogenanntesiehe die zweite Abbildung. Entfernung und Nähe werden hier nur mittels Überlappung der einzelnen Figuren bzw. Objekte erzeugt. Dieser Stil orientiert sich stark an klassisch-griechischen Vorbildern und wird gemeinhin als kultivierter angesehen. Szenen in denen Personen von Rang oder Gottheiten zu sehen sind, wurden eher in diesem Stil dargestellt, während man bei "normalen" Menschen tendenziell auf die einfachere, "plebejische" Variante zurückgriff. Eine wirklich klare Trennung bzw. Regelhaftigkeit, ist - meiner Ansicht nach - aufgrund der vielen Ausnahmen und Mischformen jedoch nicht möglich. Siehe etwa das erste Bild, auf dem es durchaus auch zu Überlappungen im Stile patrizischer Kunst kommt, auch wenn der Gesamteindruck plebejisch ist.