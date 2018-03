PDFs: Vasenmalerei, Keramik, 1066, Angelsachsen, Normannen, Wikinger, Mühltechnik und mittelalterliche Bildung

Anmerkung: Ich gehe davon aus, dass die oben verlinkten Dateien von den Rechteinhabern selbst frei zugänglich gemacht wurden. Sollte dem nicht so sein, bitte ich um einen entsprechenden Hinweis per E-Mail.





Eine Einführung in die Geschichte und die Handwerkskunst der griechischen Vasenmalerei. | Michael Bormann | Keramik InstitutEine reich bebilderte Einführung in das Thema antike bzw. griechische und römische Keramnik. | Universität KölnEines der interessanten Details dieses Aufsatzes ist, dass jene relativ bekannte Stelle in den, wonach Weintrauben aus Hygienegründen nicht mit den Füßen zertreten werden dürfen, vermutlich falsch übersetzt wurde. Wer sich also für die historische Erzeugung von Wein interessiert, der bekommt hier guten Lesestoff geboten. | Lukas ClemensDer Schulaltag im Spätmittelalter wird in dieser Arbeit ebenso unter die Lupe genommen, wie das Erlernen eines Handwerks und die sogenannte "karolingischen Renaissance"| Maria Langer | Universität Wien England 1066 - Schlachten und Taktik : Neben der Krigsführung im spätangelsächsischen England, wird in dieser Arbeit auch die Vorgeschichte und die politischen Vorbedingungen behandelt, die 1066 in die berühmten Schlacht von Hastings mündeten. | Alexander Bichler | Universität WienIn diesem Handbuch, wird der Interessierte mit jenen grundlegenden Hintergrundinformationen versorgt, die er für die Darstellung eines Angelsachsen benötigt. | Regia AnglorumEin Living-History-Leitfaden für Normannendarsteller | Regia AnglorumEin aussagekräftig bebildeter Leitfaden für auf Kleidung angebrachte, frühmittelalterlich-angelsächsische Stickereien. | Jane StocktonMaterial, Zuschnitt, Nähtechniken und vieles mehr, werden in diesem Leitfaden für wikingerzeitliche Kleidung behandelt. | Russel Scott