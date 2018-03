Der Off-Topic-Freitagabend: Der Trekcast und die kalten Alpen

Vor ein paar Monaten stieß ich in den unendlichen Weiten des Internets zufällig auf den- einen deutschsprachigen Podcast zum Thema Star Trek:Zuerst war ich mir nicht sicher, ob reinzuhören überhaupt lohnt, denn trotz meiner Vorliebe für Picard und Co. - ich bin ja quasi mit TNG groß geworden - gruselt es mir vor diesen allzu "nerdigen" Hardcore-Trekkies und ihrer beinahe religiösen Begeisterung. Doch im Falle des Trekcasts kann man getrost Entwarnung geben; was Star Trek anbelangt, sind die Wissenslücken der drei liebenswürdigen Moderatoren beinahe so groß wie meine eigenen ;).Von diesem absolut sympathischen und erfrischenden Mut zur Lücke abgesehen, werden auch immer wieder interessante Gäste interviewt. Genannt seien hier etwa der Riker-Synchronsprecher Detlef Bierstedt oder Lieven L. Litaer, ein Experte für die klingonische Sprache. Kurz gesagt: Wer Star Trek mag, wird den Trekcast lieben :)Ein anderes Thema, passend zum heraufziehenden Winter: In denwurde es in den letzten 20 Jahren kälter; das sagt nicht irgendwer, sondern die hoch seriöse ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik):