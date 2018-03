Eine Anmerkung zur römischen und hellenistischen Reiterdarstellung

Die typische Reiterdarstellung der römischen Kaiserzeit (Bild oben) unterschied sich von jener der griechischen Klassik und des Hellenismus (Bild unten) vor allem durch folgendes: Der römische Feldherr/Held/Kaiser reitet gemächlich und würdevoll; kombiniert wird dies häufig mit der Geste der adlocutio - dem halb zur Segnung, halb zum Gruße ausgestreckten Arm (gelegentlich auch mit einer aufgerichteten Lanze in der Hand).

Dem Gegenüber steht die "actiongeladene" Darstellungsweise der vorangegangenen Jahrhunderte, in der sich das Pferd häufig aufbäumt (sog. Levade) oder den Kopf mit weit aufgerissenen Augen nach hinten wirft. Besonders interessant ist hierbei jedoch die von einigen Fachleuten geäußerte Vermutung, dass diese angespannte Haltung nicht einfach nur auf künstlerischen Erwägungen beruht, sondern, dass vielmehr das von den Griechen verwendete Zaumzeug den Pferden größere Schmerzen zufügte, als die in späterer Zeit bei den Römern üblichen Ausführungen. Dies würde auch erklären, woher der in der antiken Literatur mehrfach erwähnte "blutige Schaum" im Pferdemaul herrührt.