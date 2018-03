In eigener Sache: Das Verschwundene GFC-Widget

Bei den meisten Nutzern der Plattform Blogger.com ist in den letzten 24 Stunden das GFC-Widget (Google Friend Connect) verschwunden. Ob es je wieder auftauchen wird, entzieht sich meiner Kenntnis; wer weiß schließlich, was in Mountain View vor sich geht. Von einem technischen Defekt bis hin zu einer Abschaltung ist alles denkbar.





Im letzeren Fall gibt es freilich noch die Möglichkeit, diesem Blog via Google+ zu folgen, per Blog Connect, Twitter oder dem guten alten RSS (Facebook kommt mir auch weiterhin nicht in die Tüte).

Gerade das Folgen mittels dem von Google forcierten Google+, dürfte ohnehin die zukunftssicherste Methode sein - selbst wenn das GFC-Widget wieder auftauchen sollte.



Update: Nach etlichen Stunden der Abwesenheit, ist das Widget offensichtlich genau in den fünf Minuten wieder aufgetaucht, als ich diesen Beitrag verfasst habe. Ein wirklich großartiges Timing :)