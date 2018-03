Videos: Wissenschaftlich sinnvoll oder doch nur Spielerei?

Bei der im ersten Video vorgestellten App stellt sich mit die Frage, ob es damit je möglich sein wird einen wissenschaftlichen oder sonstigen Mehrwert zu generieren. Bisher konnte sich augmented reality noch in keinem (zivilen) Bereich voll durchsetzen und dafür gibt es triftige Gründe. So ist z.B. die übliche Hardware zu schwach - soll heißen, es ruckelt, zittert und läuft nie völlig flüssig. Vor allem stellt aber das Herumhantieren mit dem Tablett auf Dauer kein Vergnügen dar. Ein 3D-Modell am großen PC-Bildschirm mittels minimaler Bewegung des Handgelenks - Stichwort "Mouse" - zu drehen, ist dieser Herangehensweise weit überlegen (aus demselben Grund ist auf dem Desktop die "Touch"-Bedienung durchgefallen).

Google Glass, würde ich es jedenfalls noch am ehesten zutrauen, in diesem Bereich einen Erfolg zu verbuchen Es ist jedoch durchaus möglich, dass sich der eine oder andere Museumsbetreiber von dem hier vorgestellten Konzept beeindrucken lässt und es in weiterer Folge auch in einer Ausstellung integrieren wird. Ob tatsächlich zum Nutzen des Besuchers, steht auf einem anderen Blatt. Für mich sieht die ganze Sache eher nach einem "billigen" Aha-Erlebnis aus, das man rasch wieder vergisst. Aber ich mag mich da auch täuschen, wer weiß. Konzepten wiewürde ich es jedenfalls noch am ehesten zutrauen, in diesem Bereich einen Erfolg zu verbuchen







Weitaus vielversprechender - vor allem in Bezug auf archäologische, kunstgeschichtliche oder artverwandte Anwendungsgebiete - erscheint mir nachfolgende Applikation der ETH-Zürich, mit der es möglich sein soll, aus einem aktuellen Smartphone einen 3D-Scanner zu machen.