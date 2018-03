Der Off-Topic-Freitagabend: Der eigenwillige Internet Explorer 11 und das reiche Österreich

Bei etlichen Wordpress-Blogs treten unter Microsofts neuem Browser ebenfalls gravierende Probleme auf. Überhaupt verursacht diese Anwendung dermaßen viel Ungemach, dass man sich fragt, wie hier, nach zig Monaten öffentlicher Beta-Tests, überhaupt der RTM- bzw. Gold-Status erreicht werden konnte. Wer mag in Redmond für die Qualitätskontrolle verantwortlich sein? Ein Praktikant? Die Putzfrau?Friseur?Apropos Ballmer: Der meinte unlängst, die Arbeit an Windows Vista wäre Zeitverschwendung gewesen. Nicht nur die an Vista, möchte man hier anmerken...