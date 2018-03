Pollenanalyse im Dienste der Archäologie

Der von Pflanzen produzierte Pollen - im Volksmund auch Blütenstaub genannt - dürfte den meisten Menschen vor allem im Zusammenhang mit fleißigen Bienen und lästigen Allergien ein Begriff sein. Darüber hinaus handelt es sich hierbei jedoch auch um einen für die archäologische Forschung zunehmend wichtigeren Indizienlieferanten, denn anhand der widerstandsfähigen und langlebigen Pollenkörner lassen sich Erkenntnisse über die Pflanzenwelt lange zurückliegender Epochen gewinnen.

Für die Entnahme entsprechender Proben bietet sich der lockere und nicht durch Landwirtschaft gestörte Untergrund von Mooren und Seen an. Wie die Jahresringe eines Baumes zeichnen sich manchmal die unterschiedlichen Sedimentschichten im Querschnitt des mitunter viele Meter mächtigen Bohrkerns ab:

Innerhalb der einzelnen Schichten wird neben der Art auch die Anzahl der verschiedenen Pollenkörner bestimmt. Ist es möglich, diese Schichten mittelshalbwegs genau zu datieren (größere Pflanzenreste wie Samenkörner eignen sich hierfür besonders gut),dann lassen die so erzielten Ergebnisse - in Kombination mit der Pollenanalyse - Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der Vegetationsdecke zum Zeitpunkt X zu:

—————–

Die Länge der einzelnen Balken entspricht dem jährlichen Pollenniederschlag pro Quadratzentimeter; auchgenannt. Ich habe bei diesem rein hypothetischen Beispiel allerdings der Übersichtlichkeit wegen darauf verzichtet, innerhalb jedes Balkens zusätzlich die Anteile der unterschiedlichen Pollenarten einzutragen.Bei den mir bekannten Pollenanalysen wurden Erkenntnisse für ein Gebiet gewonnen, das sich in einem Radius von ca 4-5 Kilometer um den Ort der Probeentnahme erstreckte. Abhängig von den unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten - wie z.B. den vorherrschenden Winden - dürfte dieser Wert jedoch von Fall zu Fall gewissen Schwankungen unterworfen sein.Menschliche Eingriffe in eine Landschaft lassen sich unter anderem an einer quantitativen Abnahme der Pollenkörner feststellen. Grund hierfür ist, dass Äcker weniger Blütenstaub als Wälder oder Grünland produzieren. Auch ist es wichtig, einen Blick auf die Relation zwischen den einzelnen Pollenarten zu werfen. Nimmt etwa die Anzahl von Gehölzpollenkörnern ab, während gleichzeitig immer mehr Pollenkörner landwirtschaftlicher Nutzpflanzen in den untersuchten Sedimentschichten auftauchen, dann deutet dies auf eine steigende Besiedlungsdichte und/oder sich ändernde Ernährungsgewohnheiten hin.