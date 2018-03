2014 - Das Jahr des Heribert Illig und seiner Phantomzeit?

Illigs frühmittelalterliche, rund 300 Jahre umfassende Phantomzeit, fand damals seitens der Medien vor allem aufgrund des bevorstehenden Millenniums eine relativ große Beachtung. Schließlich stellte es eine kleine Sensation dar, dass jemand die mit viel Zahlenmaterial untermauerte These aufstellte, seit Christi Geburt seien nicht 2000 Jahre vergangen, sondern "nur" 1700.

Trotz diese irrigen Einschätzung ist es strikt abzulehnen, wenn Historiker, wie etwa Michael Borgolte, Illig und seinen Mitstreitern quasi sektiererisches Verhalten vorwerfen und die Fachwelt allen Ernstes dazu auffordern, man solle über die Phantomzeit nicht weiter öffentlich diskutieren. Auch hieß es, die Thesen des streitbaren Bayern seien desillusionierend. Spätestens an dieser Stelle entfährt mir nur noch ein verächtliches Schnauben. Als ob das ständige Hinterfragen und Einreißen von Illusionen nicht eigentlich eine zentrale Aufgabe der Wissenschaft wäre. Wer hingegen an einem unumstößlichen Gerüst fester Dogmen interessiert ist, soll sich doch bitte einer Religion zuwenden.Glücklicherweise gibt es Forscher, die sich einer wissenschaftlichen und öffentlichen Auseinandersetzung mit dem "erfundenen Mittelalter" nicht von vornherein verschließen. So veranstaltete etwa dieder Karl-Franzens-Universität Graz vergangenen Sommer eine sehr gut besuchte Gesprächsrunde mit Illig ( kurzes Video aktueller Kommentar ). Dabei wurde der Phantomzeit-Forscher von seinen anwesenden Gegnern zum Teil sogar gelobt - und zwar für jene Punkte, die auch mir überaus positiv erscheinen, wie etwa dem Thematisieren jener "Unschärfe", die den gängigen Altersbestimmungen archäologischer Funde anhaftet. Vermutlich dürfte aber gerade hierauf ein großer Teil des Ärgers beruhen, der bei vielen Historikern hochkocht, sobald die Phantomzeit zur Sprache kommt. Man stößt sich insgeheim weniger an den angeblich 300 eingeschobenen Jahren, die ohnehin kaum jemand für realistisch hält, sondern ist vielmehr darüber erbost, dass grundsätzliche Kritik an den gängigen Datierungsmethoden die Exaktheit/Glaubwürdigkeit der eigenen Forschungsarbeit vor den Augen einer relativ breiten Öffentlichkeit in Frage stellt. Das schürt in weiterer Folge jene tief verwurzelten Komplexe, welche die notorisch ungenauen Geistes- und Sozialwissenschaften spätestens seit der Aufklärung mit sich herumschleppen.Aber um noch einmal auf die Exaktheit der erwähnten Datierungsmethoden (z.B. C14, Dendrochronologie, Thermolumineszenz) zurückzukommen: Wie sehr bzw. wie wenig die Geschichtsforschung und ihre Hilfswissenschaften sich darauf insgeheim verlassen, sehe ich selbst immer wieder beim Studieren von Grabungsberichten und ähnlichen Texten. Denn es hat seine Gründe, wenn beispielsweise "wichtige" Proben organischen Materials zwecks Altersbestimmung nicht nur an ein einziges "C14-Labor" geschickt werden, sondern an zwei. Mir trug ein ehemaliger Archäologe einen Fall zu, bei dem sogar ein drittes Labor bemüht wurde, nachdem die Ergebnisse der beiden ersten Untersuchungen um rund 600 Jahre auseinanderklafften. Man möchte hier also offenbar vermeiden, Opfer von Schlamperei zu werden oder gar einem schlichten Betrug aufzusitzen - Stichwort