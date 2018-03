PDFs: Pigmente, römische Löffel, Frühmittelalterliche Gebäude und Holzbakterien

Bleiweiss, Karminrot und Purpur: In diesen PDF-Dateien beschäftigt man sich sich mit der (historischen) Erzeugung bzw. Gewinnung dreier unterschiedlicher Pigmente/Farbstoffe. | Marietta Rohner und: In diesen PDF-Dateien beschäftigt man sich sich mit der (historischen) Erzeugung bzw. Gewinnung dreier unterschiedlicher Pigmente/Farbstoffe. | Marietta Rohner





Die römischen Löffel aus Augst und Kaiseraugst - archäologische und metallanalytische Untersuchung: In dieser Arbeit werden etliche der in Kaiseraugst entdeckten Löffel der Römerzeit unter die Lupe genommen - inklusive unzähliger Skizzen und sonstiger Abbildungen. | Emilie Riha, Willem B. Stern



Wohn- und Wirtschaftsbauten frühmittelalterlicher Klöster: Ein reichlich mit Bildmaterial versehenes PDF, in dem Klosterbäder ebenso besprochen werden, wie Abtshaus und Kreuzgang. | Hans Rudolf Senhauser | ETH-Zürich





Bacterial wood decay in Europe: Um die Auswirkungen von Bakterien auf die Standfestigkeit von Holzkonstruktionen (etwa Pfahlbauten), geht es in diesem gut illustrierten, englischsprachigen PDF. | SHR





