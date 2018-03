Der Off-Topic-Freitagabend: Teure Feuersteine und mehr

Toll, mir ist mein Feuerstein abhanden gekommen, den ich - wenig überraschend - gelegentlich zum Feuerschlagen benötige; oder mit dem ich es zumindest so lange versuche, bis ich genervt zum Feuerzeug greife ;) Doch wie auch immer, der Stein gehört nun einmal zu meiner mittelalterlichen Ausstattung.Auf der Suche nach einem Ersatz stieß ich im Internet anfangs leider nur auf Angebote deutscher Händler. Das bedeutet in der Praxis, dass ich für einen einzigen, kleinen Feuerstein (Flint) der ca 3-4 Euro kostet (an sich schon Wucher), sage und Schreibe 12 Euro Auslands-Versandgebühren zu berappen hätte; was für ein absurdes Verhältnis. Für den Preis könnte ich ja gleich mit der Bahn zum Campus Galli fahren und mich beim dortigen "Mineralienhändler" eindecken ^^ Glücklicherweise wurde ich, nachdem mich die Sucherei bereits übellaunig gemacht hatte, schlussendlich doch noch bei einem einheimischen Anbieter fündig: Klick mich Da ich von Feuerstein allerdings absolut keinen Schimmer habe, stellt sich mir nun freilich die Frage, ob die hier angebotenen Varianten alle gleichermaßen zum Funkenschlagen taugen (???).----Letzte Woche fügte ich der Kategorieein stimmungsvolles Bildchen hinzu. Allerdings "beschwerte" sich ein Leser per E-Mail, dass man aufgrund des Schneetreibens und meiner Positionierung zu wenig erkennen könne. Das inkriminierte Bild wurde deshalb gestern ausgetauscht und durch ein neues ersetzt, auf dem ich jetzt aber wirklich ganz deutlich zu identifizieren bin :DPS: Auf dem Foto ist für das sehr geübte Auge übrigens etwas schwer "unmittelalterliches" zu erkennen, und das obwohl ich den Telefonmasten bereits wegretuschiert habe ;)Dort, wo der schneebedeckte Boden in der Ferne scheinbar endet, zeichnet sich eine Linie von auffälligen Verwerfungen ab. Diese stammen von einem großen, modernen Pflug. Die viel kleineren Pflüge des Mittelalters waren hingegen nicht in der Lage dermaßen große Erdbrocken zu wenden.