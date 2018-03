Hörbares: Der unehrenhafte englische Langbogen, das Atlantis des Nordens, christliches Glaubensverständnis und Ständegesellschaft im Mittelalter

Thema dieser Audiodokumentation mit suboptimalem Titel ist der englische Langbogen und sein Einsatz gegen französische Ritterheere im Spätmittelalter. | Spieldauer 27 Minuten | SWR |

Interessant ist übrigens jenes Argument, mit dem der Bogen (aber auch die Armbrust) damals von Kirche und Adel verteufelt wurde; das Töten aus der Entfernung sei, im Gegensatz zum Kampf Mann gegen Mann, unehrenhaft bzw. unethisch. Mich erinnert das nun aber frappierend an jene Diskussionen, die bezüglich moderner Kampfdrohnen geführt werden...Der "Buddler" buddelt diesmal in seinem Archäologie-Podcast nach der sagenumwobenen Stadt Vineta, die übrigens auch in einer Folge der Zeichentrickserie Niels Holgersson vorkommt (falls die noch jemand kennt). | Spieldauer 29 Minuten | angegraben | Stream