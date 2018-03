Buch: Das Mittelalter-Kochbuch

Der Titel(Anaconda) ist eigentlich ein wenig irreführend, denn die in England lebende finnische Historikerin Hannele Klemettilä beschäftigt sich hier primär mit dem überaus umfangreichen Thema mittelalterlicher Ernährung, und nur am Rande mit ganz konkreten Formen der Zubereitung. Trotzdem enthält das 255-seitige Buch 60 durchaus interessante Rezepte. Diese sind, das sei unbedingt angemerkt, nicht in jedem Detail völlig authentisch, sondern orientieren sich mitunter an den Gegebenheiten der modernen Küche. Vor allem bei den Mengenangaben sah sich die Autorin laut eigenem Bekunden immer wieder dazu genötigt, die allzu schwammigen mittelalterlichen Überlieferungen zu präzisieren.