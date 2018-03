PDFs: Römische Gläser, Rippschalen, Geschirrflicker, Amphoren, "ad arma!", Gelehrtenkleidung, Noreia

In diesem Katalog werden die bis 1980 von Archäologen zutage geförderten Objekte aus Glas aufgelistet und abgebildet.Beat RüttiUnter anderem wird hier erläutert, anhand welcher Indizien die ursprünglichen Herstellungsverfahren römischer Rippenschalen abgeleitet werden können. | Frank Wiesenberg | ARCHEOglasÜber die auf römisches Geschirr angewandten, antiken Reparaturtechniken, geht es in diesem PDF | Stafanie Martin-KlicherTexte und Katalog, in denen es um die in Augst bzw. Kaiseraugst gemachten Funde antiker Amphoren geht. | Stefanie Martin-KilcherIn dieser übersichtlich strukturierten Arbeit geht es um die Bewaffnung des römischenim 1. nachchristlichen Jahrhundert. Im angehängten Katalogteil werden etliche jener Funde abgebildet, die die Ausgrabungsstättezu bieten hat; so z.B. Schienenpanzerhaken, Riemenbeschläge, Gürtelschnallen, Pferdegeschirr, Nietknöpfe, Geschossbolzen, Speerspitzen, Schwertknäufe, Helmbuschhalter,... | Eckhard Deschler-Erb Priester- und Gelehrtenkleidung : Über historische Entwicklung und die Besonderheiten von Prister- und Gelehrtenkleidung, geht es in dieser Arbeit. Von den antiken Ursprüngen, über das Mittelalter, bis in die Gegenwart. | Martha Bringemeier