In eigener Sache: Blog Feed gekürzt

Bislang wurde immer der gesamte Inhalt eines Blogbeitrags als Feed angezeigt. Da jedoch längere Texte bei einigen Lesern kleinere Problemen verursachten (die ich zum Teil auch nachvollziehen konnte) habe ich Blogger gestern testweise so konfiguriert, dass im Feed nur noch die erste 400 Zeichen angezeigt werden. Um zum vollständigen Artikel zu gelangen, muss bei dieser Einstellung auf den entsprechenden Link geklickt werden (also in der Regel auf die Überschrift).

Doch wie ich eben beim letzten Beitrag ("PDFs...") feststellte, geht hiermit bei einigen Feedreader-Apps auch die gesamte Formatierung des Textes verloren, inklusive Absätze, Links usw. Aus diesem Grund habe ich das kleinere Übel gewählt und bin sofort wieder zum alten Verfahren zurückgekehrt. Ich hoffe das ist für die Mehrheit der Leser in Ordnung.