Schekel, Obolos, Drachme und Pecunia - die alten Bezeichnungen des Geldes

Lydien auf und verbreitete sich dann relativ rasch in der gesamten antiken Welt. Passenderweise ist der Name eines lydischen Königs bis heute Synonym für einen reichen Mann: Krösus Münzgeld kam, so lautet die gängigste Theorie, im 7. vorchristlichen Jahrhundert inauf und verbreitete sich dann relativ rasch in der gesamten antiken Welt. Passenderweise ist der Name eines lydischen Königs bis heute Synonym für einen reichen Mann:

Besonders interessant ist, dass sich die frühen Bezeichnungen für die unterschiedlichen Arten von Geldmünzen häufig auf uralte Gewichtsmaße oder besonders gängige Handelsgüter bezogen. So hat etwa der jüdische Schekel seinen hebräischen Namen vom babylonisch-assyrischen šiqlu - einer Gewichtseinheit (Judäa stand geraume Zeit unter mesopotamischem Einfluss).

Die Bezeichnungen für die griechischen Münzen obolos und drachme bedeuten wortwörtlich "Metalltropfen"* bzw. "Handvoll". Und in der Tat ist der (in Atika) 0,73 Gramm leichte obolos kaum mehr als ein "Tropfen", während die 6,24 Gramm schwere Drachme nicht zu Unrecht als eine "Handvoll" angesehen werden kann, da sie dem Wert von 6 oboloí entspricht, die zu Fassen quasi nur mit einer ganzen Hand möglich ist.

Die römische bzw. lateinische Bezeichnung für Geld im Allgemeinen, pecunia, leitet sich wiederum von pecus ab, dem Wort für "Vieh". Dieses war in den alten Zeiten vermutlich eine besonders beliebtes Tauschobjekt und somit Vorgänger des Münzgeldes.





* Anmerkung: Die deutsche Wikipedia schreibt lediglich, obolos bedeute "Spieß". Verwundert habe ich daraufhin einen Blick in den englischsprachigen Artikel geworfen, in dem unter anderem von "spit" die Rede ist, was sich in gewisser Weise mit meiner Quelle (siehe unten) bzw. der Bezeichnung "(Metall-)Tropfen" deckt.



—————–