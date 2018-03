Hörbares: Das Kind in der Krippe, Michel de Montaigne, der Malteserorden und der Streit um griechische Skulpturen

Von der Geschichte des Malteser Ritterordens bzw. den Johannitern berichtet Tilmann Kleinjung | Spieldauer 23 Minuten | BR |Wohin bzw. wem gehören die sogenannten Elgin-Marbles-Skulpturen, die einst Teil des Athener Pantheons waren und heute im British Museum zu bewundern sind? | Spieldauer 7 Minuten | DR |Die Skulpturen gehören meiner Ansicht nach nicht zwingend nach Griechenland, da die dortige Bevölkerung im frühen 19. Jh. - als Kunstwerke wie diese in größeren Stückzahlen nach England (und andere Staaten) verschifft worden waren - ohnehin so gut wie keine Wertschätzung dafür aufbrachte. Stattdessen wurden unersetzbare Marmorskulpturen in Öfen zu Kalk verheizt oder zum Bau windschiefer Behausungen zweckentfremdet.Aus ähnlichen Gründen hat auch die berühmte Nofretete-Büste zurecht ihren Platz in Berlin gefunden - und nicht etwa in Kairo, wo sie sich selbst heute - von Ausnahmen wieabgesehen - bei der Bevölkerung (40% Analphabeten) einer weitaus geringeren Wertschätzung erfreut, als in modernen, westlichen Kulturnationen.