Vorgeschichtliche Techniken der Textilherstellung

Obige Grafik (zum Vergrößern bitte drauf klicken) stellt einen groben Überblick der textilen Handwerkstechniken des vorgeschichtlichen Mitteleuropas dar. Wie diese Darstellung sehr gut veranschaulicht, waren die grundlegenden Herstellungs- und Veredelungsverfahren spätestens seit der Bronzezeit bekannt. Wobei allerdings die Feinheit/Qualität der Textilien bis zur Älteren Eisenzeit (Hallstatt C und D) noch zunahm und in manchen Fällen sogar Fadenstärken von lediglich 0,1 mm erreicht wurden; 0,2 bis 0,6 mm stellten allerdings bei Funden im Salzbergwerk Hallstatt die Regel dar.

In der Latènezeit pendelte sich die durchschnittliche Fadenfeinheit bei 0,3 bis 0,6 mm ein. Nach der römischen Machtübernahme betrug die übliche Dicke des Garns in Mitteleuropa 0,2 bis 0,4 mm.

Festzuhalten ist natürlich, dass es sich hierbei um eine Art Momentaufnahme des aktuellen Forschungsstandes handelt. Zukünftige Funde werden vermutlich noch zu leicht abweichenden Ergebnissen führen. So erscheint es mir beispielsweise unwahrscheinlich, dass man zwar in der mittleren Bronzezeit Stoffe gefärbt hat, diese Technik dann aber während der darauffolgenden späten Bronzezeit wieder vergaß. Solche Brüche bei grundlegenden, handwerklichen Techniken, sind einfach nicht logisch. Hier kann wohl eher davon ausgegangen werden, dass lediglich ein auf Zufall beruhender Mangel an Funden für dieses vierhundertjährige "Loch" verantwortlich ist.

Heribert Illig würde wahrscheinlich mutmaßen, dass es sich vielmehr um ein Indiz für eine fehlerhafte Chronologie handeln könnte. Aber zu Illig äußere ich mich dann am Mittwoch in einem gesonderten Beitrag ;)





Wichtige Fundorte vorgeschichtlicher Textilien in Mitteleuropa: