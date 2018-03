Ärger als der Campus Galli: Das absonderliche Limeskastell Pohl

Angesichts dieser hanebüchenen Monstrosität bedaure ich es beinahe, Bert M. Geurten für sein Herumgewurschtel kritisiert zu haben. Verglichen mit dem Limeskastell Pohl ist nämlich selbst die Karolingische Klosterstadt ein lobenswerter Hort der Wissenschaftlichkeit.

Fliegen von einem Dunghaufen

Man beachte in diesem Artikel - der anlässlich des Spatenstichs entstand - jene selbstzufrieden dreinblickenden, Anzug tragenden "Entscheider" und "Macher", die von solchen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen angezogen werden wieBienen von einem Honigtopf.Bemerkenswert sind auch die erbosten Leserkommentare, die doch frappierende an jene Kritik erinnern, die man auch von der Karolingischen Klosterstadt kennt, nämlich "Steuergeldverschwendung". Und in der Tat stellt sich die Frage, welchen Zweck dieser absurde Bau erfüllen soll. Ein wissenschaftlicher bzw. experimentalarchäologischer kann ausgeschlossen werden. Bleibt also nur der Tourismus als Erklärung übrig - und natürlich die Selbstverwirklichungsallüren einer ignoranten Dorf-Junta.Desweiteren ist es erstaunlich, dass sich im Kastell Pohl offenbar diverse Living-History-Akteure tummeln . Man sei mir nicht böse, wenn ich im Angesicht der Sachlage die Frage aufwerfe, ob besagte Darsteller eigentlich kein Schamgefühl besitzen? Dieselben Leute, die einerseits in Foren haarspalterisch über die Feinheiten ihrer Ausstattung diskutieren, beehren andererseits diesen kulissenhaften Unfug mit ihrem Besuch und werten ihn dadurch ungerechtfertigterweise auf. Womit ich eigentlich wieder bei der bereits im Zusammenhang mit schlechten Historien-Dokus gestellten Frage angelangt wäre, ob ein seriöser Darsteller nicht eventuell gut daran täte des Öfterenzu sagen, anstatt sich auf Teufel komm raus wie eine "Rampensau" in Szene zu setzen.Es sei an dieser Stelle allerdings betont, dass ich bestimmt niemandem vorschreiben möchte, wie und wo er sein Hobby betreiben soll. Vielmehr geht es mir hier um einen kleinen Denkanstoß.Unbedingt beklagenswert ist es hingegen, wenn sich vermeintlich seriöse Historiker und Archäologen dazu hergeben, an der Planung eines dermaßen grässlichen Baus mitzuwirken. Was geht in den Köpfen dieser Leute vor? Was sind ihre wahren Beweggründe? Besitzen auch sie kein Schamgefühl?