Krimskrams am Freitag: Seltsames, nicht hier, Kloster-Bert bei Planet Wissen, leider geil

Mit der alten Bezeichnung "Der Off-Topic-Freitagabend" war ich schon lange nicht mehr glücklich, da die behandelten Themen ja immer wieder durchaus etwas mit Geschichte zu tun haben. Deshalb die Umbenennung.

Seit gestern Nachmittag bin ich leider wieder einmal nicht so richtig in der Lage das Blog zu warten - soll heißen, Kommentare zu beantworten bzw. Kommentare bei älteren Beiträgen freizuschalten. Ab Montag geht es dann aber wieder weiter wie gehabt :)

Seltsames trug sich kürzlich zu: Ich wollte etwas wissen, googelte danach und fand die Antwort in meinem eigenen Blog ^^

Mittlerweile muss ich auch aufpassen, ein Thema nicht doppelt durchzukauen. Kleinere Überschneidungen lassen sich allerdings längst nicht mehr vermeiden. Bei weit über 500 Beiträgen verliert man einfach den Überblick.