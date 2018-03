PDFs: Spätrömische Kammhelme, 4 x Textilforschung, Knochenschnitzhandwerk, 2 x Fluchtäfelchen, Gewalt im 10. Jahrhundert

In diesem PDF werden textile Funde aus der jungsteinzeitlichen Feuchtbodensiedlung Wetzikon-Robenhausen näher unter die Lupe genommen. Auch auf Herstellung und Handwerksgerät wird dabei eingegangen. | Kurt Altdorfer u.a. | Archaeo Live / Academia.eduAnhand konkreter Funde werden in diesem kompakten Text Material und Machart römischer Lampendochte besprochen (Nur die Einleitung ist auf Französisch, der eigentliche Text wurde in deutscher Sprache verfasst). | Sylvia Mitschke u.a. | Monographies Intrumentum / Academia.eduArchäologische Funde aus einem Gräberfeld des 5.-8. Jahrhunderts liefern die Grundlage für dieses PDF, in dem einige Methoden der Textilarchäologie ausführlich dargelegt werden. Desweiteren geht man auf die textilen Rohstoffe und die Verarbeitungstechniken ein. | Sylvia Mitschke | Academia.edu

Anmerkung: Ich gehe davon aus, dass die oben verlinkten Dateien von den Rechteinhabern selbst frei zugänglich gemacht wurden. Sollte dem nicht so sein, bitte ich um einen entsprechenden Hinweis per E-Mail.

Thema dieses Textes sind die in der römischen Antike auf Bleitafeln festgehaltene Verwünschungen von Prozessgegnern; inklusive einer umfangreichen Liste an Beispielen, die einen interessanten Einblick in die Gefühlswelt des antiken Menschen gewähren | Markus Scholz | Academia.eduUnter anderem um die von den ungarischen Kriegszügen verursachten Schäden bzw. Zerstörungshorizonten in ottonischer Zeit geht es in dieser Arbeit. | Lukas Werther | Academia.edu