Die Waffen der Germanen und eine etwas vorschnelle These

Nicht zuletzt in Living-History-Kreisen stößt man immer wieder auf die These, wonach die Spatha - also das zweischneidiges Langschwert - im germanischen Frühmittelalter angeblich weitestgehend der Oberschicht vorbehalten war. Die Offensivwaffen des durchschnittlichen Bauernkriegers seien hingegen der Sax, der Speer und eventuell die Kriegsaxt gewesen.

Grundlagen dieser Annahme sind diverse archäologische Erkenntnisse. Konkret ist damit gemeint, dass Langschwerter hauptsächlich in jenen Gräbern als Beigaben lagen, die insgesamt verhältnismäßig reich ausgestattet waren und somit den führenden Mitgliedern einer Gemeinschaft zugeordnet werden konnten. Aus dieser Fundsituation leitet man in weiterer Folge ab, dass die Spatha für den Otto-Normal-Krieger einfach zu teurer war.





Herrn von Morken entdeckt wurde (Bild). Anhand stilistischer Vergleiche mit einem Dass Kriegsgerät tatsächlich vererbt wurde - auch innerhalb der Oberschicht - zeigt übrigens ganz konkret jener Spangenhelm, der im Grab des fränkischenentdeckt wurde. Anhand stilistischer Vergleiche mit einem Fund aus Krefeld-Gellep wurde festgestellt, dass dieses Stück mindesten über drei Generationen hinweg in Gebrauch war, bevor man es als Grabbeigabe seinem endgültigen Schicksal zuführte. Die Vorfahren des Verstorbenen wurden also vermutlich ohne Helm bestattet, obwohl sie zu Lebzeiten sehr wohl einen metallenen Kopfschutz trugen. Doch warum kam dieser Spangenhelm letztendlich doch unter die Erde, anstatt ihn, wie bis dahin üblich, an die Verwandtschaft weiterzureichen? Nun, kaputt bzw. unbrauchbar war er nicht. Möglicherweise hatte der Herr von Morken aber niemanden an den er ihn vererben konnte. Oder aber sein Erbe besaß ein schöneres Stück, das weniger abgetragen aussah. Denkbare Möglichkeiten gibt es hier viele.



Nun, "zu teuer" mag zutreffen, allerdings nicht unbedingt in dem Sinne, dass sich der freie Bauer kein Langschwert leisten konnte. Eher dürfte solch eine Waffe für viele Familien eine zu kostspielige Investition dargestellt haben, um sie nach dem Tode des Besitzers einfach in der Erde zu vergraben. Stattdessen hätte sie auch so lange weitervererbt werden können, bis sie reichlich verschlissen in die Brüche ging.

Grundsätzlich muss die Frage gestellt werden, inwieweit das Grabinventar überhaupt die tatsächliche Ausrüstung wiederspiegelte, die ein bestimmter Krieger zu Lebzeiten trug. Beispielsweise wurden metallene Kettenhemden, Schuppen- und Lamellenpanzer selbst in reich bestückten Gräbern kaum gefunden. Dieser Umstand sollte jedoch nicht zu der Annahme verleiten, dass hier einfach die Verbreitung sehr gering war, denn nicht einmal im mit etlichen Kostbarkeiten versehenen Grab des fränkischen Königs Childerich befand sich ein entsprechender Panzer, obwohl gerade dieser Herrscher nicht nur den Anschaffungspreis problemlos begleichen konnte, sonder vermutlich sogar auf seinem eigenen Siegelring in einem Schuppenpanzer dargestellt wurde.

Wenn also selbst den obersten Herrschaftsträgern kostspielige Waffen bzw. Schutzwaffen nur zum Teil auf ihre Reise ins Jenseits mitgegeben wurden, dann dürfte dies in weniger begüterten Kreisen noch viel eher die übliche Vorgehensweise gewesen sein.