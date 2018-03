Materialschonende Schlaufen an frühmittelalterlicher Kleidung

Im Buch Die Baiuvaren - Archäologie und Geschichte (es wird in nicht allzu ferner Zukunft besprochen) kam mir eine interessante Zeichnung unter, die ich in vereinfachter Form oben wiedergeben habe: Zu sehen ist, dass hier die Nadel einer Fibel nicht direkt durch den Stoff gestochen wird, sondern durch spezielle an den Gewandkannten angebrachte Schlaufen/Ösen (die konkrete Machart bzw. Nähmethode ist bei der von mir verwendeten Textur allerdings nicht erkennbar).

Diese Vorgehensweise soll vor allem bei der teuren Kleidung höhergestellter Baiuvarinnen üblich gewesen sein; doch warum nicht auch bei Angehörigen der niederen Schichten? Gerade arme Leute konnten es sich schließlich am allerwenigsten leisten, ihre Kleidung einem unnötigen Verschleiß auszusetzen. Noch dazu, wenn zwei leicht herstellbare Schlaufen einen überaus billigen Behelf darstellten.

hier. Im Übrigen erinnern mich diese Schlaufen ein wenig an jene in karolingischem und ottonischem Kontext anzutreffende Methode, bei der Umhänge mit zwei angenähten Bändern zusammengehalten wurden. Die ihrer eigentlichen Funktion entkleidete Fibel diente hier nur noch als Zierelement - siehe meine Kleidung und

Ich frage mich nun, ob diese Bänder tatsächlich immer in der von mir umgesetzten Weise am Mantel angebracht waren, oder ob nicht auch zwei Schlaufen, wie sie die obige Grafik zeigt, eine geeignete Möglichkeit für die ottonische Zeit darstellen. Schließlich finden sich auf etlichen Herrscher-Bildnissen Mäntel, bei denen keine Verschlussbänder unter der Fibel hervorlugen. Bisher ist man wohl zumeist davon ausgegangen, dass in diesen Fällen mit der Gewandnadel direkt durch den Stoff gestochen wurde. Das erscheint mir allerdings im Angesicht des hier erörterten Sachverhalts nicht mehr völlig sicher und alternativlos.





Dass die Fibel ein Textil bei tagtäglichem Gebrauch über kurz oder lang ruinieren kann, war jedenfalls ein offensichtliches Problem, für das es mehrere Lösungsansätze gab. Jene These, der zufolge man die Fibel nicht jedesmal herausnahm und sich den Mantel stattdessen einfach über den Kopf zog, zähle ich nur eingeschränkt dazu, da hier der Stoff an den Einstichstellen trotzdem auf Zug belastet wird.