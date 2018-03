Videos: Eine archäologische Grabung in der Mainzer Johanniskirche und das Problem mit der mangelhaften Öffentlichkeitsarbeit

Klick mich Auf dem Portal des SWR finden sich drei kleine Videos, in denen die bisherigen Ergebnisse einer archäologischen Ausgrabung in der Mainzer Johanniskirche dargelegt werden:





Mein Senf dazu: Forschung muss dem Steuerzahler immer wieder aufs Neue erklärt und in gewisser Weise auch schmackhaft gemacht werden. Dem Archäologen fällt dies prinzipiell leichter als dem Historiker, da letzterer außer seinen Texten selten etwas Greifbares bzw. Anschauliches vorzuweisen hat. Das Auge "isst" schließlich mit, auch bei der Wissensvermittlung!

Dokumentarische Kurzfilme sollten zumindest bei umfangreicheren Grabungen immer gedreht und der Bevölkerung bzw. den Medien unbürokratisch zugänglich gemacht werden; am besten auf einem eigenen Youtube-Kanal. Das ist mit der heutigen Technik sowohl vom Zeit- wie auch vom Geldaufwand längst kein Problem mehr. Bloß immer bei "Sensationsfunden" eine Pressekonferenz einzuberufen, ansonsten aber den Habitus einer Geheimwissenschaft zu pflegen und überteuerte Jahrbücher zu veröffentlichen, die in Relation zu den potentiell Interessierten kaum jemand liest, ist der falsche Weg. Man braucht sich bei dieser ewig gestrigen Öffentlichkeitsarbeit jedenfalls nicht zu wundern, wenn Mittel und Stellen in ganz Europa Jahr für Jahr zusammengestrichen werden.

Und weil ich gerade so schön in Fahrt bin ;) - eine etwas weniger gespreizte Sprache, siehe den unzweifelhaft bemühten Herrn im Video, wäre sicher auch nicht nachteilig, wenn es darum geht ein möglichst breites Publikum anzusprechen.