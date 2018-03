Den Karren in den Dreck fahren

Und Festus (p. 230 M.) schreibt erklärend:

Möglicherweise hatte Festus hier ganz konkret die oben genannte Plautus-Komödie im Sinn. Ja, vielleicht war es sogar dieses spezielle Theaterstück, welches das Sprichwort vom umgestürzten Wagen überhaupt erst bei der breiten Masse populär machte.

Es kann freilich nicht ausgeschlossen werden, dass die deutsche Variante, also der in den Dreck (oder Graben) gefahrenen Karren, in späterer Zeit unabhängig vom lateinischen Sprichwort entstand. Doch so genau ist das heute nicht mehr feststellbar.