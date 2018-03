Krimskrams am Freitag: Erich von Däniken landet in der Steiermark und ein rätselhaftes Küchengerät?

Erich von Däniken gibt sich demnächst im steirischen Judenburg die Ehre und hält dort einen Vortrag mit dem Titel: "Die Rückkehr der Götter" - oder wie er sagen würde, der Göttrrr :)

In einer Zeitung wurde der gute Mann kürzlich alsbezeichnet - und diese charmante Umschreibung passt doch recht gut zu ihm, wie ich meine ;)Bei Youtube finden sich etliche Interviews und Vorträge, in denen er seine Mutmaßungen ausbreitet. Während ihn dort seine Anhänger im Kommentarbereich bejubeln, sparen seine Gegner nicht mit Kraftausdrücken und sonstigen Beleidigungen.Ich persönlich kann mir Däniken durchaus entspannt anhören, lächle oder grinse bei einigen seiner Aussagen und bedanke mich im Stillen für diese gute Unterhaltung. Man muss schließlich nicht alles so verbissen sehen. Vor allem da das Schweizer Unikum ohnehin ständig betont, dass er keine Wissenschaft betreibe, sondern nur unbequeme Fragen stelle. Dies unterscheidet ihn übrigens vom hier schon mehrfach behandelten Kloster-Bert, der wider besseres Wissen darauf beharrt, dass sein Opus wissenschaftliche Ansprüche erfülle. Erst hier hört sich der Spaß für mich mehr oder weniger auf.---Quasi passend zu Däniken: Was ist das für ein rätselhaftes Küchengerät, das ich da im hintersten Winkel einer Schublade entdeckt habe? Ist es außerirdischen Ursprungs? Wozu wird es verwendet? Wer weiß etwas darüber? Ich stehe vor einem absoluten Rätsel.