Meine römischen Schuhe

Für meine römische Ausstattung - ich hatte nach reiflicher Überlegung als zeitlichen Rahmen die Regentschaft Kaiser Hadrians gewählt - benötigte ich passende Schuhe. Ein Kollege meinte, kauf beim Knieriem, da gibst du kein Geld aus, sondern investierst es vielmehr in Qualität. Das war schön gesagt und ich sah mir die Sache erst mal näher an.

Konkret schwebten mir ja hochwertige Schuhe vor, wie sie vermutlich ein Eques/Ritter getragen hätte. Und zwar Alltagsschuhwerk, nicht jene Calcei mit Stulpen, welche gerne auf Reliefs zu sehen sind - sie hatten nämlich eher einen offiziellen Charakter, ähnlich der ungeliebten Toga.

Nun hatte Meister Knieriem (Stefan v .d. Heide) zwar tatsächlich etwas passendes im Angebot, doch der Preis brachte mich ins Grübeln, so dass ich beschloss, auch bei alternativen Anbietern Nachschau zu halten. Das hätte ich mir allerdings schenken können, da anderenorts nichts Ansprechendes zu finden war. Also zurück zu Knieriem und seinen nach archäologischen Funden rekonstruierten Schuhen.

Interessant war, dass im Zuge der nun folgenden Bestellung meine Füße kreuz und quer vermessen werden mussten. Dabei lernte ich Ausbuchtungen und anatomische Bezeichnungen kennen, von denen ich bisher nicht die geringste Ahnung hatte ^^ Das so gesammelte Zahlenmaterial wurde am Ende dieser Prozedur in einer Online-Formular eingetragen und übermittelt. Nun hieß es warten.

Zwischenzeitlich sind die in Auftrag gegebenen Schuhe bei mir eingetrudelt, wie nachfolgende Bilder zeigen:





Die gelieferten Schuhe/Halbstiefel, nach einem Fund in Vindolanda (ein Kastell am Hadrianswall) rekonstruiert. Der linke Schuh von links fotografiert. Der linke Schuh von rechts fotografiert. Noch habe ich nicht herausgefunden, was ich mit den beiden hinten herunterhängenden Bändern genau machen soll... Wie ich erst auf diesem Bild erkannt habe, wurden die Schuhe von mir offenbar falsch geschnürt ^^ Rechts sieht man, wie der Schuster die Schuhbänder eingefädelt hat, ab ca der Mitte folgt dann meine Variante. Sohlenbenagelung, wie sie bei Schuhen jener Zeit oft anzutreffen ist. Es ist wenig ratsam, damit auf einem Parkettboden oder Bodenbelag aus Kunststoff zu gehen ;) Der Tragetest auf der Terrasse: Die Schuhe sitzen sehr gut, meine Verschnürung im oberen Bereich ist allerdings wenig fachmännisch und muss wohl noch verfeinert werden. Die Beine habe ich mir für dieses Fotoshooting übrigens nicht extra rasiert, ich bin schließlich nicht Caesar - wobei der sich die Haare ja auszupfen ließ :)

Auf einer freihändig kreierten Skala von 1 bis 5 erreichten Meister Knieriem und sein Produkt in den unterschiedlichen Kategorien folgende Punktezahlen:





Internetauftritt: 5 Punkte - Das Layout ist einfach, zweckmäßig und optisch ansprechend. Sogar eine englische Version der Seite wird angeboten

Kommunikation: 5 Punkte - E-Mails wurden meist innerhalb von ein bis zwei Werktagen beantwortet.

Preis: 4 Punkte - nicht gerade günstig, aber unterm Strich das investierte Geld wohl wert.

Bezahlung: 3 Punkte - Vorauskasse ist für den Kunden immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Bei Knieriem muss die Überweisung aber zumindest erst kurz vor der Fertigstellung erfolgen; das handhabt leider nicht jeder Handwerker so - manche wollen Monate im Voraus kassieren (und pfeifen dann schlimmstenfalls auf eine termingerechte Lieferung!)

Lieferzeit: 4 Punkte - Die ursprünglich prognostizierten "ca. 3 Monate" wurden aufgrund eines Missverständnisses nicht ganz eingehalten - soll heißen, die Lieferun erfolgte ein paar Wochen später (halb so schlimm, da ja kein fixer Termin vereinbart worden war).

Qualität des Produkts: 5 Punkte - Sehr gute und passgenaue Handwerksarbeit. Außerdem wurden für die Sohlen sogar einige Ersatznägel mitgegeben.