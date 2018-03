Krimskrams am Freitag: Geschichtsunterricht, Ernährung, Campus Galli, Passwörter

Die von manchen Historikern gelegentlich geäußerte Forderung nach mehr Geschichtsunterricht scheint mir realitätsfernes Wunschdenken zu sein. Wenn dann auch noch das Schweizer Messer aller Totschlagargument hervorgeholt wird und man tönt, mehr Geschichtsunterricht sei notwendig, damit sich Geschichte nicht wiederhole, dann fällt mir sofort wieder ein, warum ich Politik und Geschichte in diesem Blog tunlichst zu trennen versuche .

Eine Entrümpelung des Lehrplans und eine deutlich bessere didaktische Schulung des Lehrpersonals wären ohnehin sinnvoller, als die Unterrichtszeit auszuweiten; dann käme man vermutlich sogar mit weniger Stunden bestens über die Runden. Aber Kinder sollen ja offensichtlich vor allem Jahreszahlen und biografische Details auswendig lernen, anstatt etwas vom alltäglichen Leben und Sterben der Menschen einer Epoche zu erfahren. Dahinter steckt ein rückständiges Geschichtsbild, dass sich von den Vorstellungen des 19. Jahrhunderts weit weniger unterscheidet, als manch gelehrterzugeben möchte. Glücklicherweise schlägt Living History eine immer größer werdende Bresche in diese Trutzburg der Ignoranz und des Elitendenkens.---Menschen die eine Mischkost zu sich nehmen, also auch Fleisch essen, sind laut einer Studie der Uni Graz weniger oft krank als Vegetarier/Veganer:Besonders Veganismus scheint mir vor allem eine moralisch begründete Askese zu sein, die man lediglich mit dem Aspekt der angeblichen Gesundheit verbrämt hat, um ein breiteres Publikum anzusprechen.Mir persönlich ist es ja egal, wie sich jemand ernährt - problematisch wird es jedoch, wenn ein allem Anschein nach wenig gesunder Lebensstil mit pseudowissenschaftlichen Argumenten und missionarischem Eifer in die Welt hinausgetragen wird.---Das angeblich experimentalarchäologische Bauprojekt Campus Galli hat wieder seine Pforten geöffnet - jeder weitere Kommentar ist hier überflüssig, die Bilder sprechen für sich:---Und, haben schon alle brav ihre Passwörter geändert?Zu beachten ist, dass dies erst dann wirklich Sinn macht, wenn der Seitenbetreiber von sich aus die berüchtigte Open-SSL-Lücke bereits geschlossen hat. Bei Google (dazu gehört bekanntlich auch "Blogger") kann man davon ausgehen, dass dies bereits der Fall ist. Schließlich war es ein Google-Forscher, der das Problem als erster entdeckt hat.Eine Liste mit den Top 1000 betroffenen Seiten bzw. Diensten gibt es hier:Mit folgendem Service kann außerdem jede beliebige Seite einfach getestet werden: