Ottonische (Unter-?)Tunika aus gebleichtem Leinen

Vor ein paar Jahren, als ich damit begonnen hatte mir meine ottonische (wikingerzeitliche) Ausstaffierung (10. Jh.) zusammenzustellen, fertigte mir eine geschickte Frau eine "Untertunika" aus grauem, naturbelassenem Leinen an ( Klick mich ). Da eine einzige Untertunika bei mehrtägigen Veranstaltungen jedoch nicht ausreicht - es sei denn man hat nichts gegen (authentischen?) Schweißgeruch - musste eine zweite her. Diese wurde nun von mir selbst genäht und ist beinahe eine 1:1 Kopie des ersten Modells. Hauptunterschied ist, dass ich den leichten Leinenstoff diesmal bleichte. Da bei einem ähnlichen Vorhaben mit Seifenkraut kein vernünftiges Ergebnis zustande kam, griff ich diesmal kurzerhand zu einem Chlorreiniger (Danklorix). Danach war der Stoff - möglicherweise weil die Konzentration des Reinigers zu gering war - allerdings nicht weiß, sondern gelblich.

Der gerne propagierte "Schmäh", man möge vergilbtes Leinen zwecks Bleichung einfach im feuchten Zustand der direkten Sonnenbestrahlung aussetzen, führte hier zu keinem befriedigenden Ergebnis und nach drei Durchläufen gab ich es auf. Stattdessen weichte ich alles in einer kräftigen Lauge aus heißem Wasser und Vollwaschmittel ein. Und siehe da, endlich kippte die Farbe des Stoffes in ein Weiß um! Die fertige Tunika reicht knapp bis zu den Knien und hat leicht überlange Ärmel. Außerdem wurden von mir an beiden Seiten jeweils zwei Keile eingesetzt. Der Saum ist unten übrigens nur umgebügelt und angeheftet; er muss noch um zwei Drittel gekürzt und fix vernäht werden. Allerdings war das Wetter kürzlich so schön sonnig, dass ich das Bild schon vor der eigentlichen Fertigstellung gemacht habe.



Nachfolgendes Foto zeigt den Saum des Kopflochs. Gut erkennbar ist hier, wie leicht und luftig der Stoff ist.









Frühmittelalterliche Leinenkleidung in den Quellen:

Flachs (Linum usitatissimum) war im frühen Mittelalter, wie Pollenanalysen zeigen, eine weit verbreitete Kulturpflanze; die daraus hergestellten Textilien tauchen daher wenig überraschend immer wieder als Teil bäuerlicher Abgaben in zeitgenössischen Schriften auf.

feminalia linea --> könnte hier eventuell auch "Leinenbinden" bedeuten, da dieser Begriff auch für Windeln benutzt wurde!) als typische Bestandteile der fränkischen Tracht Karls des Großen, der in dieser Beschreibung darüber auch noch eine mit Seide besetzte Wolltunika an hat. Über 100 Jahre später soll diese Tracht auch der Sachse Otto I. bei seiner Krönung getragen haben. Stoffe aus Flachs/Leinen besitzen die positive Eigenschaft Schweiß aufzusaugen und diesen in Form von Dampf nach außen abzugeben - dies beugt der Überhitzung des Körpers vor. Wolle hingegen speichert Feuchtigkeit - und zwar bis zu einem Drittel der Masse ihrer Fasern. Sie ist also in der heißen Jahreszeit weniger gut geeignet - vor allem dann nicht, wenn einer anstrengenden Tätigkeit nachgegangen wird. Nie wieder werde ich beispielsweise eine sommerliche Wanderung in einer wollenen Tunika mitmachen - das eine Mal hat mir gereicht! Textilien aus Leinen sind überdies strapazierfähiger als Wolle und vergleichsweise schmutzabweisend, lassen sich jedoch auch schwerer einfärben. Nichtsdestotrotz spricht der Mönch Notker (9./10. Jh.) explizit von roten Leinenhosen (über die im Bereich der Unterschenkel Wadenbinden gleicher Färbung gewickelt wurden - siehe etwa auch den Lotharpsalter ). Einhard (8./9. Jh.) wiederum bezeichnet Leinentuniken und Leinenhosen (=könnte hier eventuell auch "Leinenbinden" bedeuten, da dieser Begriff auch für Windeln benutzt wurde!) als typische Bestandteile der fränkischen Tracht Karls des Großen, der in dieser Beschreibung darüber auch noch eine mit Seide besetzte Wolltunika an hat. Über 100 Jahre später soll diese Tracht auch der Sachse Otto I. bei seiner Krönung getragen haben.





Obschon Leinenkleidung sicher häufig als Unterbekleidung getragen wurde, so lässt sie sich doch nicht 1:1 mit heutiger Unterwäsche gleichsetzen. Dass man Tuniken und Hosen aus Leinen zumindest im Sommer aufgrund der kühlenden Wirkung des Stoffs auch ohne bzw. statt wollener "Überkleidung" verwendete, erscheint nicht zuletzt aus praktischen Erwägungen absolut naheliegend. Kaum zufällig beschreibt etwa Agathias von Myrina im 7. Jh. ein (aus Bauernkriegern bestehendes) fränkisch-alamannisches Heer, das im italienischen Hochsommer mit Leinenhosen bekleidet in die Schlacht zog.

Wenn demnach Hosen aus Leinen als oberste bzw. einzige Kleidungsschicht taugten, dann galt das sicher auch für Tuniken aus diesem Material. Bestätigung findet diese Annahme beispielsweise durch einen Fund bei der Augsburger Basilika St. Ulrich und Afra. In einem mit Beigaben versehen Klerikergrab des 7. Jahrhunderts wurde neben einer Leinehose auch eine mit Leder gegürtete Tunika aus Leinen nachgewiesen - allem Anschein nach ohne, dass darüber eine weitere Tunika getragen wurde.

Auch Frauen benutzten leinene Gewänder offensichtlich nicht nur zusätzlich, sondern mitunter auch statt wollenen. Tacitus weist bereits um 100 n. Chr. in seiner Germania auf eine Art Peplos(?) aus Leinen hin, das rot/purpurn verziert war - ein Aufwand, den man sich bei einem reinen Untergewand sicher erspart hätte (außerdem belegt dieses Beispiel nochmals, dass Leinen, trotz gewisser Schwierigkeiten, gefärbt wurde).

Nec alius feminis quam viris habitus, nisi quod feminae saepius lineis amictibus velantur eosque purpura variant, partemque vestitus superioris in manicas non extendunt, nudae brachia ac lacertos; sed et proxima pars pectoris patet.

Nicht anderes ist die Tracht der Frauen und der Männer, außer dass sich die Frauen häufiger in einen leinernen Überwurf hüllen und diesen mit Purpur bunt färben und dem oberen Teil des Untergewandes keine langen Ärmel geben, nackt am Unter- und Oberarm; aber auch der nächste Teil der Brust ist frei.

Und schließlich ist besonders eindrücklich in der Vita der heiligen Radegunde (6. Jh.) davon die Rede, dass die Königin "feine, mit Gold und Edelsteinen geschmückte Leinenkleidung" trug. Dass es sich hierbei um ein schnödes Unterhemd handelte, ist ebenfalls mehr als nur unwahrscheinlich.





Betrachtet man die archäologischen Befunde und schriftlichen Überlieferungen, welche Leinenhosen selbst in Bezug auf einfache Bauernkrieger erwähnen, dann darf daraus geschlossen werden, dass Kleidung aus Leinen im frühen Mittelalter relativ häufig anzutreffen war und trotz des im Vergleich zu Wollstoff etwas höheren Herstellungsaufwandes an sich keinen außergewöhnlichen Luxus darstellte. Die überlieferten Preisangaben - z.B. 4 Denarii/Pfennige für "ein Stück Leinen" - müssen jedenfalls differenziert und mit Vorsicht betrachtet werden, da sich die fertigen Textilien, je nach Feinheit, qualitativ deutlich voneinander unterscheiden konnten. Die an Klöster gelieferten Stoffe - und gerade diese werden ja in den Quellen gerne genannt - dürften jedenfalls tendenziell von eher besserer (teurerer) Machart gewesen sein, was demnach nicht unbedingt mit der Alltagskleidung eines durchschnittlichen Bauern konform gehen musste.