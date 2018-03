Videos: Der Campus Galli bei Planet Wissen und die Materialanalyse antiker Funde

(Danke für den Hinweis)

---





Anmerkung:

Die Suche bei Youtube nach geschichtsbezogenen Videos wird vor allem aufgrund dieser sich wie Spam ausbreitenden Let's-Play-Videos immer stressiger. Interessiere ich mich z.B. für neue Filmchen in denen es inhaltlich ums Mittelalter geht, sieht der Such-String mittlerweile wie folgt aus, um brauchbare Ergebnisse zu erhalten: mittelalter -play -game -minecraft -islam ^^

Zu den im Video getätigten Aussagen - Stichwort "Experimentelle Archäologie" - werde ich mich nächste Woche in einem Blogbeitrag äußern. Morgen soll an dieser Stelle allerdings vor allem noch einmal das überaus problematische Finanzgebaren der Karolingischen Klosterstadt zusammenfassend dargelegt werden.Übrigens, seit gestern die oben verlinkte Sendung vonausgestrahlt wurde bzw. online abrufbar ist, häufen sich in den Logfiles dieses Blogs die Zugriffe jener, die nach "Campus Galli" googeln. Hier sind die angebotenen Informationen freilich weniger lobhudlerisch als auf dem offiziellen Internetportal dieses fehlgeleiteten Projekts ;)---In nachfolgendem Video wird gezeigt, wie mithilfe eines Lasers (Laserspektroskopie) die Legierungszusammensetzung römerzeitlicher Metallobjekte herausgefunden werden kann (den Link zum Video findet man am Ende der verlinkten Seite): Klick mich Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum man das Video mit Text und nicht mit Ton unterlegt hat. Andererseits wird ohnehin schon zu viel geschwurbelt - siehe Herrn Geurten - so dass man diese Herangehensweise auch als erfrischende Abwechslung interpretieren könnte ;)