Die Zahlenmagier vom Campus Galli

Campus Galli aus dem Kreuz leierte, tat er dies unter Zuhilfenahme eines rosig getünchten Wirtschaftsplans, der mittlerweile nicht einmal mehr das Papier wert ist, auf dem er einst gedruckt wurde. Als Bert M. Geurten, ein ehemaliger Journalist und Kaufmann aus Aachen, dem Gemeinderat der südbadischen Stadt Meßkirch große Geldmittel für sein pseudomittelalterliches Bauprojekaus dem Kreuz leierte, tat er dies unter Zuhilfenahme eines rosig getünchten Wirtschaftsplans, der mittlerweile nicht einmal mehr das Papier wert ist, auf dem er einst gedruckt wurde.

So liegen dem Betreiber dieses Blogs vertrauenswürdige Unterlagen aus dem Jahr 2011 vor, in denen für die erste Saison 40.000 Besucher prognostiziert wurden; tatsächlich gekommen sind allerdings nur 12 225 , also nicht einmal ein Drittel! Jene für die zweite Saison getätigte "Vorhersage" fiel mit 80.000 sogar noch weitaus utopischer aus; die "normative Kraft des Faktischen" zwang die Projektbetreiber zwischenzeitlich jedoch dazu, diese Zahl um rund die Hälfte zu reduzieren. Dass man im vierten Jahr 150.000 Besucher am Campus Galli begrüßen wird können glaubt ohnehin niemand mehr. Stattdessen gibt der in die Causa tief verstrickte Meßkircher (Schild-)Bürgermeister Arne Zwick schwammig formulierte Durchhalteparolen aus, die in ihrer provokanten Trivialität kaum noch zu überbieten sind.

"Wir vertreten die Auffassung, wir lassen dem Projekt Zeit sich zu entwickeln, weil alles muss sich entwickeln, nichts funktioniert von Anfang an; und wenn sich's positiv entwickelt, sind wir natürlich auch gerne bereit das weiter zu unterstützen." (SWR 4 - Radio Tübingen, 17.04.2014)

"positiv entwickelt" zu verstehen ist, wird wohlweislich nicht näher erläutert. Demzufolge könnte Herrn Zwick selbst ein minimaler Besucher-Zuwachs als Vorwand dienen, noch viele Jahre lang Steuergeld in dieses Fass ohne Boden zu buttern. Die Hauptverantwortlichen dürften aus karrieretechnischen Erwägungen schließlich kein gesteigertes Interesse daran haben, den Campus Galli allzu bald als Totalverlust abzuschreiben. Ähnlich einem Schuldner, der nach dem Motto "aus den Augen, aus dem Sinn" Mahnschreiben ungeöffnet schubladisiert, schiebt man auch diese Causa auf die lange Bank.

Darüber hinaus ignoriert der Meßkircher Bürgermeister bei seinen argumentativen Verenkungen geflissentlich, dass im ursprünglichen Wirtschaftsplan, der wohl Grundlage für die positive Entscheidung des Gemeinderates gewesen sein dürfte, klipp und klar festgehalten wurde:

Anschubfinanzierung für vier Jahre, darüber hinaus aber keine Folgefinanzierung der laufenden Kosten (Zitat aus vertrauenswürdigen Schriftstücken, die dem Blogbetreiber vorliegen) Exakt diese Anschubfinanzierung musste jedoch bereits nach der verlustreichen 1. Saison massiv aufgestockt werden und eine langfristige Folgefinanzierung nach 4 Jahren ist aus heutiger Sicht keinesfalls auszuschließen.

Die deshalb vom Bund der Steuerzahler geäußerte Kritik perlt am Duo Geurten-Zwick wie an an einer Pfanne mit Teflonbeschichtung ab. Auf den Umstand angsprochen, dass im Vorjahr nicht einmal die Hälfte der zuletzt angekündigten 30.000 Besucher kam, antwortet Geurten schnoddrig:

"Wir haben erst am 22. Juni (2013) eröffnet (statt April) - das muss man dazu sagen. Uns fehlten die ganzen Busse. Und den Leuten vom Bund der Steuerzahler kann ich als ehemaliger Journalist nur sagen, man soll besser recherchieren." (SWR 4 - Radio Tübingen, 17.04.2014)

Juni (!) 2013 veröffentlichten Interview - also nur wenige Tage vor der Eröffnung seines prekären Mittelalterparks - vollmundig verkündete:

„Ich kalkuliere für die erste Saison mit 250 Besuchern täglich.“ (= in Summe über 30.000 Besucher bis zum Saisonende im November 2013)

die völlig falsche Prognose von den 30.000 Besuchern (welche ohnehin bereits weit unter den 40.000 des Wirtschaftsplans liegt!) wurde im vollen Wissen des verspäteten Saisonstarts getätigt!

Auch ansonsten scheint dieser Mensch einen höchst kreativen Umgang mit Zahlen zu pflegen. So behauptete er noch im März diesen Jahres, in der Saison 2013 hätten den Campus Galli 13.000 Menschen besucht. Wenig später wurden seitens des Wirtschaftsbeirates der Klosterstadt die tatsächlichen Zahlen verlautbart; und siehe da, plötzlich waren es nur noch 12.225 - also rund 12.000! Im Angesicht dessen darf man es wohl als besondere Dreistigkeit bezeichnen, wenn Bert M. Geurten zum wiederholten Mal den irreführenden Eindruck erweckt, als wäre es im Juni 2013 für ihn noch nicht abschätzbar gewesen, dass sich die beiden vorangegangenen Fehl-Monate April und Mai negativ auf die Besucherzahlen auswirken würden. Soll heißen, die völlig falsche Prognose von den 30.000 Besuchern (welche ohnehin bereits weit unter den 40.000 des Wirtschaftsplans liegt!) wurde im vollen Wissen des verspäteten Saisonstarts getätigt!