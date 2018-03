Krimskrams am Freitag: Feiertagspausen, das neue Tagesschau-Studio und gefährliche Rezensionen

Am vergangenen Ostermontag hat das Blog pausiert - falls das überhaupt jemand bemerkt hat ;) Zukünftig werde ich das an gesetzlichen Feiertagen immer so handhaben, da mir das zwischendurch beim Zusammenstellen bzw. Verfassen der Beiträge ein wenig Luft verschafft. Der nächste entsprechende "Aussetzer" ist am 1. Mai, dem österreichischen Staatsfeiertag.





Neulich wurde im TV wieder einmal ein Paradebeispiel für "Qualitätsjournalismus" abgeliefert: Ein Abgesandter aus der Chefetage des bundesdeutschen Staatsfernsehens durfte in einem Pseudo-Interview vom neuen Tagesschau-Studio der ARD schwärmen. Dabei betonte er mit stolzgeschwellter Brust, dass die für den Bau eingeplanten finanziellen Mittel nicht überschritten wurden.

Nun ist es an sich schon überaus befremdlich, wie man sich über das Einhalten eines Kostenrahmens dermaßen freuen kann - schließlich handelt es sich hierbei um eine Selbstverständlickeit. Besonders entlarvend war jedoch, dass weder von diesem Herrn noch vom Sprecher aus dem Off dargelegt wurde, wie hoch die Baukosten denn überhaupt waren - ein nicht gerade unwichtiges Detail, sollte man meinen ^^

PS: Schlappe 23,8 Millionen Euro... aber mein Geld ist es ja glücklicherweise nicht, denn das wird schon freudig vom ORF verbraten.

Der Rezensent eines billigen Fliegengitters wurde in Deutschland vom Hersteller auf 70.000 Euro verklagt: Klick mich



Nun ist dieser spezielle Fall freilich etwas komplizierter als er auf den ersten Blick zu sein scheint. Dem betroffenen Händler wurde nämlich nach einer Beschwerde des Kunden von Amazon das Konto gesperrt.



Dass eine Klage wie diese in Österreich Erfolg versprechen würde, ist jedenfalls sehr unwahrscheinlich. Wer bei der Wahrheit bleibt hat nichts zu befürchten. Selbst eine stark subjektiv gefärbte Sprache ist absolut statthaft - vor allem wenn der Ärger auf dem sie beruht nachvollziehbar ist, wie mir unlängst ein Jurist erklärte. Freilich, Kraftausdrücke sollte man dabei trotzdem vermeiden, aber das ist ohnehin auch eine Frage des Stils.

