Die Fellkleidung der Germanen - Ein Mythos?

Commentarii de Bello Gallico über die Germanen:

"... sie tragen nur Felle oder dürftige Pelzüberwürfe, wobei der größte Teil des Körpers nackt bleibt ." (Buch VI, 21,5) . Nun ist es durchaus denkbar, dass Caesar diese Aussage deshalb tätigte, weil er - ganz in der Tradition des griechischen Gelehrten Poseidonios - seinen Lesern so verdeutlichen wollte, dass die Germanen auf einer besonders niedrigen Kulturstufe standen; sogar noch tiefer als die keltischen Gallier.

Zwar hat die Archäologie einerseits längst widerlegt, dass sich Germanen ausschließlich in Felle kleideten, doch andererseits gibt es nicht zu vernachlässigende Hinweise darauf, dass Felle bzw. Leder, verglichen mit dem römisch-griechischen Kulturkreis, trotzdem eine sehr große Bedeutung besessen haben dürften. Rund 50 Prozent der in dänischen Mooren gefundenen Kleidungsfragmente germanischen Ursprungs bestehen beispielsweise aus Fellen. Hierbei muss freilich bedacht werden, dass sich pflanzliche Textilien, wie Leinen, in Moorböden kaum erhalten. Caesar schreibt in seinenüber die Germanen:Nun ist es durchaus denkbar, dass Caesar diese Aussage deshalb tätigte, weil er - ganz in der Tradition des griechischen Gelehrten Poseidonios - seinen Lesern so verdeutlichen wollte, dass die Germanen auf einer besonders niedrigen Kulturstufe standen; sogar noch tiefer als die keltischen Gallier.Zwar hat die Archäologie einerseits längst widerlegt, dass sich Germanenin Felle kleideten, doch andererseits gibt es nicht zu vernachlässigende Hinweise darauf, dass Felle bzw. Leder, verglichen mit dem römisch-griechischen Kulturkreis, trotzdem eine sehr große Bedeutung besessen haben dürften. Rund 50 Prozent der in dänischen Mooren gefundenen Kleidungsfragmente germanischen Ursprungs bestehen beispielsweise aus Fellen. Hierbei muss freilich bedacht werden, dass sich pflanzliche Textilien, wie Leinen, in Moorböden kaum erhalten.

Zum einschlägigen Fundgut zählen besonders häufig Unisex-Umhänge; siehe das oben abgebildete Beispiel, für das sechs(!) Schafe ihr Leben lassen mussten. Dieses aus der germanischen Eisenzeit stammende "Cape" wurde mehr oder weniger symmetrisch zusammengenäht - soll heißen, auf der linken und rechten Seite verwendete man Fellstücke, die jeweils gleich zugeschnitten waren (es gibt jedoch auch asymmetrische Varianten). Schnittmuster und sorgfältige Machart legen den Schluss nahe, dass der Umhang von einer handwerklich erfahrenen Person jemandem quasi auf den Leib geschneidert wurden (obwohl Leder im Boden normalerweise nur wenig schrumpft, verzog es sich doch gerade so viel, dass die Umrisse heute leider nicht mehr sehr ebenmäßig aussehen; auch Beschädigungen tragen das Ihrige dazu bei).

Ebenfalls aus Fell gefertigt sind Funde von Kappen, Wickeln, Tuniken, Gürteln und Schuhen - woran die vielfältige Einsetzbarkeit dieses Materials abzulesen ist.

Interessanterweise wird diese Fundlage quantitativ nicht einmal annähernd von Living-History-Darstellern wiedergegeben, was natürlich in gewisser Weise zu einem Zerrbild der germanischen Mode führt. Mich persönlich beschleicht sogar der Eindruck, dass Tierfelle von vielen Germanen-Darstellern absichtlich gemieden werden, um nur ja nicht Caesars Bild vom vermeintlich primitiven Barbaren zu bestätigen. Dabei war und ist die Herstellung von guter Fell- bzw. Pelzkleidung eine durchaus anspruchsvolle Angelegenheit - da muss man nur einen Kürschner fragen!

