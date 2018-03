Der Campus Galli - Ein pseudowissenschaftliches Laientheater

Ein besonders krasses Beispiel für die am Campus Galli vorherrschende Schludrigkeit:

Ist jenes vermittelte Bild korrekt, demzufolge Menschen im europäischen Frühmittelalter häufig unter Planen bzw. Sonnensegeln ihren handwerklichen Tätigkeiten nachgingen?

Für ein einziges „Sachsenzelt“ von ca. 3 x 5 x 2,5 (l x b x h) m benötigt man dagegen etwa 45 m ungleich schwereren Leinen- oder Hanfcanvas. Ein Leinenhemd kostete durchschnittlich 12 Denare (= 1 Solidus); demnach könnte man den Materialwert für ein derartiges Zelt (die unterschiedliche Stoffqualität unberücksichtigt) mit etwa dem 12-fachen (3,75 m x 12 = 45 m) mit 144 Denare (= 12 Solidi) ansetzen. Das entspricht in etwa dem Gegenwert eines Kettenhemdes oder eines Pferdes; einer Herde von 12 Kühen oder 7 Schweinen. Da ein Canvasgewebe deutlich mehr Fasermaterial als ein Hemdenstoff verbraucht, dürfte dieser Wert noch zu niedrig ausfallen.

"Hier entsteht unser Marktplatz, der im Mittelalter genauso (!) ausgesehen hätte."

Mitnichten, denn es finden sich keine Hinweise auf derlei Textil-Überdachungen in den Quellen der betreffenden Zeit. Komplette Zelte kommen zwar vereinzelt vor, z.B. im Utrechter Psalter, jedoch nicht im Kontext einer Baustelle, sondern allerhöchstens im Umfeld der Oberschicht. Besagte Zelte bestanden aus besonders dicht gewebtem Leinenstoff, der im Mittelalter händisch hergestellt wurde. Dementsprechend hatte dieses Material einen sehr hohen Anschaffungspreis. Kein einfacher Handwerker konnte sich solch einen Luxus leisten!Andreas Sturm, der dem Campus Galli aufgrund fachlicher Differenzen mittlerweile den Rücken gekehrt hat, schrieb 2011 in seinem Aufsatz überfolgendes:Den Verantwortlichen des Campus Galli stehen diese wissenschaftlichen Rechercheergebnisse zur Verfügung. Man weiß also ganz genau, dass Zeltplanen für einen frühmittelalterlichen Baustellenbetrieb aufgrund des Kostenfaktors ahistorisch und völlig unrealistisch sind. Beachtet wird diese Tatsache jedoch weder vom Vereinsvorsitzenden Bert M. Geurten noch von seinem Haus- und Hofhistoriker Erik Reuter oder dem Bauleiter Thomas Fuhrmann. Stattdessen gibt man sogar zusätzliche 1000 Euro für ein Sonnensegel aus , welches am Nachbau einer angeblich frühmittelalterlichen Scheune(!) angebracht werden soll.Diese in Summe völlig inflationäre Verwendung von Zeltplanen sorgt letztendlich dafür, dass die Besucher des Campus Galli weniger in die Atmosphäre einer karolingischen Baustelle eintauchen, sondern vielmehr in die eines orientalischen Basars!Dass die zuständigen wissenschaftlichen Beiräte hier nicht längst eingeschritten sind, zeugt entweder von einer massiven Sehstörung oder totaler Rückgratlosigkeit. Vor allem erhärtet diese auffällige Untätigkeit jedoch den Verdacht, dass der Beirat den Charakter eines Feigenblattes haben könnte.Im Angesicht all dieser Schludrigkeit schlägt es quasi dem Fass die Krone ins Gesicht, wenn Bert M. Geurten in einembehauptet:Peinlich für Herrn Geurten ist freilich, dass bereits die nächste Kameraeinstellung diese kategorisch formulierte Aussage völlig ad absurdum führt, denn unter anderem sind auch hier wieder die hochgradig unsinnigen Sonnensegel zu erkennen, welche mit etwas gutem Willen z.B. durch historisch belegte Holzschindeln ersetzt werden könnten. Doch gerade der Wille ist es eben, an dem großer Mangel herrscht. Stattdessen baut man auf die Unwissenheit der Besucher.