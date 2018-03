Kleidung aus Leinen im Frühmittelalter - ein Update

Unter

Ich selbst trage Leinentuniken zwar tatsächlich zumeist als reine Unterbekleidung - daher auch die vielleicht etwas irreführende Original-Überschrift O- der Grund hierfür ist allerdings, dass rund 80 Prozent meiner praktischen Betätigung in Sachen Living History in die mehr oder weniger kühlen Abschnitte des Jahres fallen, welche naturgemäß oft mehr als eine Kleidungsschicht verlangen. In der schwülen Hitze des Sommers ist es hingegen oft weitaus sinnvoller/angenehmer, lediglich Kleidung aus Leinen zu tragen: Doch was sagen die Quellen bzw. wie können sie interpretiert werden?