Hörbares: Karl der Große in Aachen, Historische Ballspiele, ein Bauernaufstand, die Geschichte des Getreides

Ein verschwenderischer Renaissance-Fürst, der sich an der zunehmend verarmten Landbevölkerung mit immer neuen Steuern schadlos hielt, trieb im Jahr 1514 etliche seiner Untertanen in den Aufstand. In diesem interessanten Podcast erfährt man Näheres über die Hintergründe der Ereignisse, welche durch den Diebstahl einiger steinerner Messgewichte in Gang gesetzt wurden... | Spieldauer 21 Minuten | BR |