Ben Hurs Quadriga

Bei römischen Wagenrennen spannte man die Pferde - anders als heute - immer nebeneinander ein, nie hintereinander. Warum letzteres vermieden wurde, ist mir persönlich ein kleines Rätsel, denn es finden sich zeitgenössische Darstellungen aus dem Transportwesen (z.B. in Andematunnum), die klar belegen, dass man dazu durchaus in der Lage war. Im Codex Theodosianus ist sogar von bis zu 10 Pferden die Rede, die hintereinander eingespannt wurden. Am Wahrscheinlichsten ist es, dass die Tiere bei Rennen deshalb nebeneinander laufen sollten, weil dies besonders beeindruckend aussah. Darüberhinaus verlangte es dem Wagenlenker in bestimmten Situationen möglicherweise auch ein größeres Geschick ab.

Entgegen einer in Filmen immer wieder anzutreffenden Annahme, wurden bei der typischen Schirrung einer Quadriga - im römischen Rennbetrieb die beliebteste Gespann-Variante - nicht alle vier Pferde über ein quer zur Deichsel verlaufendes Joch (oder eine ähnliche Vorrichtung) mit dem Wagen verbunden. Vielmehr waren nur die beiden mittleren Pferde dergestalt angeschirrt, währen für die beiden äußeren Tiere Zugseile verwendet wurden. Als Führungspferd dieses Gespanns dürfte zumeist das rechte "Jochpferd" fungiert haben (das dritte von links).