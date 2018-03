Krimskrams am Freitag: Zweijähriges Jubiläum, Amazon und meine Suche nach einem Petasos

Wieder einmal ein extrem kommunikationsfauler Online-Händler: Für die Beantwortung meiner ersten Anfrage bei der sogenannten Historischen Marketenderei benötigte man noch relativ bescheidene vier Tage. Auf meine zweite E-Mail, in der ich höflich um einige wenige Informationen zum Produkt (ein Strohhut) bat, rührt sich nun hingegen seit rund zweieinhalb Wochen überhaupt niemand mehr. Auch ein nochmaliges Nachhaken vor gut einer Woche blieb unbeantwortet. Wiewohl der Händler allerdings aus unerfindlichen Gründen nur mir nicht antwortete, denn auf eine andere Anfrage, die ich unter Zuhilfenahme eines Pseudonyms stellte (ein altbewährtes "Prüfmittel") reagierte man sehr wohl nach einigen Tagen...





Sollte jemand zufällig wissen, wo man die Replik eines antiken Petasos (Strohhut) käuflich erwerben kann, wäre ich für einen Tipp im Kommentarbereich oder per E-Mail wirklich sehr dankbar. Langsam aber sicher habe ich die Nase von solch unprofessionellen und manierenlosen Gesellen voll, die einem mit ihrer Trägheit immer und immer wieder die Zeit stehlen. Wenn der Kunde die Ware nicht nach dem Mottoungeprüft kaufen möchte, dann lässt man einfach die Jalousien herunter und stellt sich tot. Kein Wunder, dass so viele Darsteller ihre Ausrüstungsgegenstände lieber gleich selbst anfertigen ^^

Das Blog wird am kommenden Sonntag. Obwohl man mir anfangs erklärt hat, dass ich mich ohne Facebookanbindung und ständiger Kommentiererei in zig anderen sozialen Medien würde brausen gehen können (wie es hier so schön heißt), sind es mittlerweile pro Monat immerhin zwischen 12.000 und 13.000 Zugriffe, Tendenz weiterhin steigend. Als ich begann, waren es übrigens gerade einmal 100 ...Nicht wenige Leser fanden aufgrund der zugegebenermaßen recht angriffslustigen Beiträge zum Campus Galli hierher. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei den Herren Geurten und Zwick bedanken ;)Und auch bei Markus von, der mich auf das Thema überhaupt erst aufmerksam gemacht hat.---Amazon teilte mir vergangenen Sonntag(!) mit, warum meine Rezension zu Bernard Cornwells neuemeinige Zeit im Zensur-Rechen hängen geblieben ist: Schuld war, wie ich bereits stark vermutet hatte, das von mir aus dem Buch zitierte Wort...Suboptimal ist in solchen Fällen, dass dem Rezensenten nicht unmittelbar die Möglichkeit gegeben wird, selbst Korrekturen vorzunehmen. So muss man sich erst per E-Mail an Amazon wenden, auf dass dort das betreffende Wort entfernt oder mit Sternchen unkenntlich gemacht wird. Im Anschluss erfolgt dann normalerweise die Freischaltung. Ganz schön kompliziert...---