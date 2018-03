Tanchelm und seine Badewasser schlürfenden Ketzer

Als Beispiel sei etwa der Anfang des 12. Jahrhunderts tätige Wanderpredigergenannt. Wie so viele andere Männer seines Schlages zog er übers Land und kritisierte jenen abgehobenen Lebensstil, den Teile des Klerus pflegten. Die Kirche bezeichnete er als "Bordell", da der Zölibat vielerorts in der Praxis noch nicht umgesetzt worden war (der "Revoluzzer" von damals würde demnach heute wohl als "erzkonservativ" bezeichnet werden...).Diese Angriffe stellten für manch Bischof, Abt und Pfarrer gewiss ein Ärgernis dar, waren jedoch nicht grundsätzlich verboten bzw. ketzerisch. Darüber hinaus verwarf Tanchelm jedoch auch die Transsubstantiation (Verwandlung von Wasser und Brot in Blut und Fleisch Jesu während der Eucharistie) sowie die restlichen Sakramente (Taufe, Beichte,...). Seine Anhänger, die sich naturgemäß aus den unteren Schichten rekrutierten, tranken angeblich sogar sein Badewasser und etablierten einen regelrechten Führer- und Heiligenkult um ihn. In einem Brief des Utrechter Domkapitels ist etwa davon die Rede, dass er, begleitet von Bewaffneten, in goldenen Gewändern durch Antwerpen zog. Desweiteren soll Tanchelm symbolische eine Marienstatue geehelicht und seinen Einfluss ausgenutzt haben, um diversen Frauen "beizuwohnen" - Stichwort " Libertinismus ". Speziell letzeres ist besonders pikant, da Tanchelm ja selbst heftig gegen Priester wetterte, die mit Frauen zusammenlebten.