Krimskrams am Freitag: Reclams Vita Karoli Magni, Buchschoner und Impressionen vom Campus Galli

Glücklicherweise gibt es ja auch noch(!) normale Buchhandlungen und so konnte ich meine völlig zerfledderte und schlecht leserliche Kopie der Karls-Biografie auf diesem Weg durch eine quasi druckfrisches Exemplar von Reclam ersetzen.Gestern meldete sich dann ein Kollege, der nun seinerseits eine (Teil-)Kopie bei mir beantragte. Diesem Ansinnen musste ich allerdings leider eine höfliche Absage erteilen, da diese Reclam-Einbände meiner Erfahrung nach dazu neigen, sich bei starker mechanischer Belastung - und dazu gehört auf jeden Fall das x-fache Flachdrücken auf einem Scanner - in ihre Einzelbestandteile aufzulösen. Möglicherweise handelt es sich bei diesen "Sollbruchstellen" sogar um einen überaus gefinkelten Kopierschutz :)---Apropos "Reclam": Viele Erzeugnisse dieses Verlages sind broschiert ("Softcover"). Die Oberfläche des für den Einband verwendeten Papiers neigt leider dazu rasch abgegriffen auszusehen. Einige meiner Reclam-Büchlein habe ich deshalb in selbstklebende Plastikfolie "eingewickelt". Diese haftet jedoch aus unerfindlichen Gründen an manchen Exemplaren gut, an anderen schlecht - außerdem ist die Arbeit eine nervige Fummelei.Da frage man sich doch, ob es nicht speziellebzw. wechselbare Kunststoffeinbände (transparent) für das typische Reclam-Format gibt (ca 155x220 mm). Leider wurde ich bisher noch nicht so recht fündig. Eine Marktlücke?---Nachfolgende Aufnahme ist auf dem Gelände des Campus Galli entstanden und zeigt zwei Mitarbeiterinnen dieses Bauprojekts. Mir fällt dazu nur der alte Spruch ein, demzufolge ein Bild oft mehr sagt als 1000 Worte ;) Klick mich