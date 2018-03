Videos: Stonehenge vs Pyramiden und ein Living-History-Vortrag

Unter anderem wird im 2. Teil geschickt der Eindruck erweckt, dass Stonehenge von Germanen erbaut wurde :)





Die bemalten Sperrholz-Bühnenbilder der Pyramiden überzeugen übrigens trotzdem mehr als manch moderne CGI-Doku von Guido Knopp und Konsorten. Überhaupt scheint mir - abgesehen von einigen tendenziösen Aussagen - das Sendungskonzept nicht schlecht zu sein (das darf ich sagen, da ich auch Autobahnen gut finde und demnach nichts mehr zu verlieren habe ^^): Ein spontanes Streitgespräch zwischen Gelehrten in exotischer Atmosphäre, durch das unterschiedliche Lehrmeinungen und Thesen herausgearbeitet werden. Zwischendurch blendet man informative (in dem Fall leider auch "desinformative") Filmsequenzen ein.Das alles ist um ein Vielfaches intelligenter als jener absurde Reenactment-Krawall, der bei modernen Geschichtsdokumentationen mittlerweile leider zum Standardrepertoire der "Filmschaffenden" gehört. Ein paar historisch meist leidlich akkurat gekleidete Gestalten werden dabei so oft mit dem Computer vervielfacht, bis scheinbar eine "Armee" entsteht, die dann auf einen ähnlich erschaffenen Gegner einprügelt. Auch wenn das Endergebnis so gut wie immer besch...eiden aussieht, hält man unverdrossen an diesem Unsinn fest und nennt das "zeitgemäß"...---Andreas Sturms hier schon einmal erwähnten Living-History-Vortrag gibt es nicht nur als, sondern auch als Videomitschnitt. Am Ende von Teil 1 und zu Beginn von Teil 2 geht es um den unsäglichen Campus Galli, der hier als Fallbeispiel dient: