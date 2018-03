Eindrücke aus dem Archäologiemuseum Schloss Eggenberg

"Bolzen-Georg" rührt von einem unter der rechten Augenhöhle steckenden Metallstift - her, der einem Armbrustbolzen ähnelt, möglicherweise aber auch der abgebrochene Zinken einer Mistgabel ist. Auf diesem Foto (schlecht) zu sehen ist sowohl eine 8 cm lange Nachbildung wie auch das entnommene Original, an dem sich einige "festgerostete" Schädelfragmente befinden. Ob dieses männliche Individuum vor allem an der Verletzung durch den Metallstift starb - oder an dem ebenfalls gut zu erkennenden Lochbruch im Bereich der Stirn, ist nicht völlig klar. Beide Verwundungen - letztere könnten von einem Die Bezeichnungrührt von einem unter der rechten Augenhöhle steckendenher, dereinemähnelt, möglicherweise aber auch der abgebrochene Zinken einer Mistgabel ist. Auf diesem Foto (schlecht) zu sehen ist sowohl eine 8 cm lange Nachbildung wie auch das entnommene Original, an dem sich einige "festgerostete" Schädelfragmente befinden. Ob dieses männliche Individuum vor allem an der Verletzung durch den Metallstift starb - oder an dem ebenfalls gut zu erkennenden Lochbruch im Bereich der Stirn, ist nicht völlig klar. Beide Verwundungen - letztere könnten von einem Kriegshammer oder einer Hellebarde stammen - dürften ihm jedoch in zeitlich kurzem Abstand beigebracht worden sein. Die Archäologen gehen daher von einem Mann-gegen-Mann-Kampf aus, der "Bolzen-Georg" zum Verhängnis wurde.