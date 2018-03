Krimskrams am Freitag: Misslungene Färberei und mehr

Die Wadenwickel meiner ottonischen Kleidung wurden mit Walnussschalen gefärbt - und zwar vor allem mit den harten Innenschalen, nicht mit den weichen äußeren; die meisten Leute machen es freilich umgekehrt, doch ich wollte damals wissen, ob es nicht auch so funktioniert. Ein heller Braunton war das durchaus ansprechende Ergebnis.

Irgendwann bekleckerte ich die Wickel jedoch großflächig mit Kaffee und da ich diese unschönen Flecken nicht mehr herausbekam, tauchte ich kurzerhand alles für 24 Stunden in das braune Getränk ein. Tatsächlich waren die verschmutzten Stellen danach nicht mehr zu erkennen.

Die Strafe für dieses Notlösung kam zwar spät, doch dafür umso gnadenloser: Als ich dieser Tage die Wickel zum ersten Mal in die Waschmaschine warf - normalerweise wasche ich meine mittelalterliche Kleidung nur mit der Hand - verfärbten sie sich grün!Ich weiß nicht, ob hier die Pigmente des Kaffees oder der Walnüsse mit dem Colorwaschmittel reagierten, sehr Glücklich bin ich mit diesem Effekt jedenfalls nicht. Grün ist bereits meine Tunika, was völlig ausreicht - ich möchte schließlich nicht wie ein Waldkobold herumlaufen...Da noch Reste gemahlener Krappwurzeln in unserem Vorratsraum liegen, werde ich nun damit versuchen das Grün in ein Braun zurückzuverwandeln. Natürlich kann das auch in die Hose gehen, aber im schlimmsten Fall versuche ich es so lange bis es klappt. Irgend einen Braunton bekommt man schließlich immer hin. Und wenns ein dunkles Rot wird, habe ich auch kein Problem damit. Vielleicht werfe ich, nach dem Motto "viel hilft viel" in die Farbbrühe auch noch die Cochenille hinein, die hier irgendwo herumliegen sollte. Nächsten Freitag werde ich dann das Ergebnis präsentieren (bin selber schon gespannt...).---