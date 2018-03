Hilfe zu bronzenen Blechfragmenten erbeten!

Ob es sich hierbei um die Bestandteile eines Gürtels bzw. die Zierbleche eines Ledergürtels der späten Bronze- bzw. frühen Eisenzeit handelt (Hallstattzeit)? Das Stück wäre freilich ziemlich breit und käme einer Art Rüstung gleich, deren Zweck es gewesen sein könnte den Bauch zu schützen.Oder sind dies die Beschläge eines hölzernen Kübels/Eimers? Als Hinweis darauf könnten die möglicherweise von Vierkantnägeln herrührenden quadratischen Löcher gedeutet werden, welche sich an den Ecken des auf den ersten beiden Bildern zu sehenden Blechs befinden. In der Merowingerzeit verwendete man hölzernen Gefäße mit Buntmetallbeschlägen als Grabbeigabe, wie Funde bei Bajuwaren Franken oder Angelsachsen belegen:Was mich an dieser These allerdings zweifeln lässt, sind diese eigentümlichen Ziernieten (siehe die oben verlinkten Videos)...Mehr fällt mir zu diesen Objekten im Moment leider nicht ein. Aber vielleicht haben die klugen Leser dieses Blogs eine Idee? Auch reine Mutmaßungen sind willkommen :)