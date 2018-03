Ehrlich währt am längsten?

Im Anthologium des Johannes Stobaios (ein im 5. Jahrhundert lebender Sammler philosophischer Aufzeichnungen) findet sich folgende Anekdote aus dem klassischen Griechenland:

., Herrscher von Syrakus, hielt sich selbst für einen talentierten Tragödiendichter. Als er bei einem Gelage einige Zeilen aus seinem Werk vorgetragen hatte, wurde ihm von den anwesenden Gästen begeistert applaudiert. Einzig und alleine Philoxenos von Kythirarührte sich nicht, so dass dieser von Dionysios direkt gefragt wurde, wie ihm denn die Verse gefallen hätten. "Gar nicht", lautete die ehrliche Antwort.Diese Freimütigkeit empfand Dionysos als Majestätsbeleidigung und schickte Philoxenos deshalb kurzerhand in die Steinbrüche. Nach einigen Monaten Schwerstarbeit wurde er begnadigt und erhielt sogar wieder Einladungen zu Gelagen im Palast. Als bei einer dieser Feiern Dionysios wieder einmal ein selbstgeschriebenes Gedicht vortrug, hörte Philoxenos eine Zeit lang zu, stand dann jedoch auf und schickte sich an den Saal zu verlassen. "Wohin gehst du denn?!", rief der Herrscher ihm hinterher. "Zurück in die Steinbrüche", lautete die Antwort.